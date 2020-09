Steven Palette (Saintéloc Racing) : “Ne pas se tromper d’objectif”

La Silver Cup reste l’objectif de Steven Palette cette saison en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Le duo qu’il forme avec Simon Gachet s’est imposé au général à Magny-Cours lors du précédent rendez-vous. C’est maintenant Zandvoort qui attend le Vierzonnais sur l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing #26. La chaleur de la Nièvre devrait laisser place à la pluie aux Pays-Bas.

“On va aviser”, a déclaré Steven Palette à Endurance-Info. “Il ne faut pas se tromper d’objectif, pour nous il faut briller en Silver Cup pour marquer un maximum de points avant les trois dernières courses de Barcelone.”

Le meeting de Zandvoort s’annonce serré avec deux courses de 60 minutes dans la même journée avec moins de quatre heures entre les deux. “Le meeting débute vendredi pour se refermer samedi dans l’après-midi”, note le pilote Saintéloc Racing. “Il ne faudra pas le moindre problème technique ni même une sortie de piste. Le tracé de Zandvoort est assez étroit. Ceux qui feront deux courses propres marqueront des points dans l’optique du championnat. Notre but est d’avoir une course d’avance au championnat histoire d’assurer un joker.”

Si Steven Palette compte bien se montrer en 2020, c’est clairement pour assurer un volant pour 2021, ce qui est aussi le cas de son coéquipier Simon Gachet : “Avec Simon, nous avons le même objectif. Notre force est d’avoir une cohésion sur les objectifs à atteindre. On fait tout pour le bien de l’équipe sans compter lequel de nous deux passe le plus de pneus neufs. On s’aide beaucoup. Avant la qualification de Simon à Magny-Cours, nous avons fait un point sur ma qualif’. C’est aussi ce qui fait que ça fonctionne entre nous. De plus, la cohésion avec Nicolas Chomat, notre ingénieur, est parfaite. Le trinôme fonctionne très bien. Simon et moi savons que le budget n’est pas extensible, donc on ne peut pas tout se permettre.”

Comme Simon Gachet, Steven Palette se plaît en Sprint : “Le championnat Endurance laisse trop de place au hasard, ce qui fait que le Sprint est l’idéal pour se montrer. En plus de mon programme Sprint, je fais du coaching chez Saintéloc pour les gentlemen au Paul Ricard et à Spa. 2020 est une saison importante. Je suis passé tout près de ne rien faire en GT3 en plus du coaching. En roulant avec Simon, je savais qu’on était parmi les meilleures associations en Silver. La victoire de Magny-Cours a fait un bien fou. Rouler là-bas a permis de mettre tout le monde sur un même pied d’égalité car personne n’y avait roulé auparavant. Les autres pilotes habitués à disputer le championnat connaissent mieux les autres pistes que nous, ce qui représente un avantage. Quand c’est l’inverse, on a montré qu’on était dans le coup.”