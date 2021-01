Stéphane Sarrazin rejoint Veloce Racing en Extreme E

Stéphane Sarrazin va faire son retour à la compétition sur un programme complet mais cette fois il n’est pas question d’endurance. L’ancien pilote Peugeot, aussi à l’aise sur un circuit qu’en rallye, intègre le nouveau championnat Extreme E chez Veloce Racing.

Le pilote français roulera avec Jamie Chadwick. Veloce Racing fait partie des neuf équipes inscrites en Extreme E. Le championnat doit débuter en avril en Arabie Saoudite.

“Je suis ravi d’avoir conclu un accord avec Veloce Racing pour disputer la première saison d’Extreme E”, a déclaré Stéphane Sarrazin. “C’est une nouvelle série extrêmement attrayante qui a déjà attiré beaucoup d’attention internationale – et tout cela avant même que la course ne commence! En tant que pilote, le concept est extrêmement excitant et motivant – à la fois au niveau compétitif et personnel – et le défi ne sera pas comme les autres.

“J’ai conduit beaucoup de types de voitures différents au cours de ma carrière, mais l’ODYSSEY 21 est vraiment quelque chose de spécial et va générer une action incroyable. Quand nous sommes allés tester, il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre avec les gars de Veloce Racing. Comme moi, ils arrivent en Extreme E avec beaucoup d’expérience dans différentes disciplines du sport, et cela ne peut être qu’à notre avantage. au cours de la prochaine campagne. J’ai hâte de faire la course!”