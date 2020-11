Stéphane Richelmi en Funyo : “Quand il y a du plaisir, c’est toujours positif”

En venant du Championnat du Monde d’Endurance, vous pourriez vous demander quel est l’intérêt d’aller rouler en Sprint Cup by Funyo au Paul Ricard. C’est pourtant ce qu’a fait Stéphane Richelmi dans le cadre du Championnat de France des Circuits. Le Monégasque a retrouvé Rémy Brouard avec qui il avait collaboré chez Jackie Chan DC Racing en LMP2. Pour l’ancien pilote Signatech-Alpine, un seul objectif : prendre du plaisir. Le plaisir n’ôte pas la volonté de bien figurer sur les feuilles des temps.

Du côté des pilotes de la Sprint Cup by Funyo, avoir un pilote du calibre de Stéphane Richelmi est forcément un plus car si on peut suivre son rythme, c’est que le niveau est là.

Quel est le bilan du meeting ?

“Quand il y a du plaisir, c’est toujours positif ! Evidement en tant que compétiteur dans l’âme, je me bats pour la gagne, mais ce n’était pas le but et donc le fait de rater le podium (ou même la victoire) à cause d’éléments indépendants de notre volonté n’a pas vraiment entaché le bilan général.”

Quel est votre sentiment sur la voiture ?

“Très positif, surtout en prenant compte du budget, qui est le facteur N°1 en sport auto. Un vrai petit proto, très bien proportionné en terme de façon de piloter, une bonne balance générale entre aéro-puissance-freinage. Il n’y a pas de point critique sur la voiture. C’est vraiment une alternative idéale à la F4 pour un jeune qui souhaite venir en Endurance sans passer par la case monoplace. C’est aussi idéal pour des amateurs qui peuvent rouler dans des voitures rapides pour un faible budget.”

Comment les autres pilotes ont vu votre présence ?

“C’est à eux qu’il faut demander! (rire) En tout cas l’ambiance était top au sein du team HMC et les autres pilotes ne semblent pas se prendre la tête non plus. Il est vrai que ça fait bizarre de recevoir des éloges par d’autres pilotes.”

Est-ce qu’un pilote professionnel n’a pas plus à perdre qu’à gagner à faire ce genre d’expérience ?

“On est forcément plus scruté… Perdre, ce n’est pas le mot juste, mais oui j’ai hésité car après 18 mois sans avoir attaquer sur un circuit, ça n’aurait pas été de la bonne pub d’être à la ramasse… Mais, bon, au pire, ça ne fait jamais de mal à l’ego de se prendre une claque ! (rire) “

Le but du week-end était de prendre du plaisir ?

“Le mot d’ordre était clairement le plaisir, mais déjà on ne refuse pas une invitation ! Je suis content si j’ai pu faire parler un peu plus de la Funyo en venant.”

Toute nouvelle bonne expérience est bonne à prendre ?

“Exactement ! Et puis n’ayant plus de volant actuellement, ça m’a permis de me dérouiller, reprendre les bases, retrouver un feeling… Et comme je disais, j’aime sortir de ma zone de confort, j’aime les challenges et, au moins, j’ai vu que j’ai gardé une bonne pointe de vitesse !”