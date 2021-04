SRO Motorsports Group lance GTWorld Français sur YouTube

Communiqué de Presse :

En 2010, SRO Motorsports Group créa la chaine YouTube GTWorld proposant ainsi à ses fans la diffusion de ses courses en direct. Si au lancement la chaine était exclusivement anglophone, l’offre digitale fut rapidement étendu en 2013 en rajoutant une couverture francophone des compétitions.

Vu le succès immédiat, cette couverture francophone n’a cessé de s’élargir. À l’Endurance Cup, s’est ainsi ajouté la Sprint Cup pour couvrir l’ensemble de ce qu’on appelle aujourd’hui le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Avec, en point d’orgue, la couverture intégrale des Total 24 Hours of Spa en français avec plus de 30 heures de direct durant le week-end !

Depuis 2017, la diffusion des courses du Championnat de France FFSA GT puis de la GT4 European Series et du Championnat de France FFSA Tourisme a étoffé l’offre.

A ce jour la chaine GTWorld propose des directs de tous les championnats SRO à ses fans et compte pas moins de 267.000 abonnés. En 2020, 650 vidéos étaient accessibles, en direct ou replay, en Anglais ou en Français, tout à fait gratuitement et ce depuis les quatre coins du monde.

Sur ordinateur, tablette, smartphone ou Smart TV, les fans ne manquent rien du déroulement d’un week-end de course. Et pour ceux qui veulent partager leur expérience, le chat de la chaîne YouTube permet à une communauté de se retrouver autour d’une même passion.

Cette multiplication des diffusions a encouragé SRO Motorsports Group à lancer la chaîne YouTube : « GTWorld Français », exclusivement dédié aux spectacteurs francophones. En plus de la diffusion des courses en direct, cela permettra aux fans de retrouver du contenu supplémentaire et exclusif. Ce sera le cas, par exemple, pour l’émission « Tour de chauffe », présentée pour la première fois sur les réseaux sociaux en prologue des Coupes de Pâques de Nogaro, et qui sera désormais disponible sur YouTube.

La nouvelle chaîne fera son baptême le weekend prochain à Magny-Cours (6 au 9 mai) avec pour les die-hards un livestream non-stop des 9 series – Championnat de France FFSA GT, Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, Championnat de France F4, Championnat de France FFSA Tourisme, Trophée Mitjet 2L, Renault Clio Cup Europe, Sprint Cup by Funyo, Alpine Elf Europa Cup, Porsche Carrera Cup France – les samedi et dimanche dès 9h du matin. (Horaires Magny-Cours)

Bref, ne ratez rien et abonnez-vous au plus vite – c’est tout à fait gratuit ! – et n’hésitez pas à partager l’info autour de vous !

La chaîne est disponible ici