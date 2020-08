SRO lance le TC France en 2021

SRO va lancer un nouveau championnat dés l’année prochaine. Il s’appellera le TC France et se déroulera en lever de rideau de Championnat de France FFSA GT, en plus de la Clio Cup, de la Funyo et de la Mitjet.

Deux catégories seront acceptées, les TC qui développeront 300 chevaux et les TCA (200). Les meetings se dérouleront sur deux jours et demi et comprendront deux courses de 40 minutes chacune avec un ou deux pilotes par auto.

Vingt-et-un modèles de voitures, justement, seront acceptés tout en sachant que les règles seront figées sur plusieurs années. On y trouvera : Alpine Cup, BMW M2 CS, BMW 235 et 240 Cup, Seat Leon Cup, Peugeot 308 Cup, Hyundai Veloster, Toyota 86 Cup, Mini Cooper Cup (en TCA), Renault Clio Cup 3 et 4, Honda Civic, Peugeot RCZ, Ford Fiesta Cup, Mazda MX-5 Cup, Ginetta, BMW 325 Sport Trophy.

Le calendrier (provisoire) comprend six meetings (soit 12 courses au total) en 2021 : Nogaro, Pau, Albi, Lédenon, Magny Cours et Paul Ricard.