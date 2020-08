Spyker bientôt de retour en compétition avec SMP Racing

La dernière participation de Spyker aux 24 Heures du Mans remonte à 2010. Depuis, la marque néerlandaise a connu des soucis financiers mais elle va renaître de ses cendres grâce à Boris Rotenberg, propriétaire de SMP Racing et BR Engineering. L’homme d’affaires russe, son associé Michail Pessis (co-propriétaire de SMP Racing Monaco et propriétaire de Milan Morady SA au Luxembourg et de R-Company GMbH en Allemagne) et Victor Müller (PDG de Spyker) annoncent une collaboration de grande envergure.

Plusieurs modèles vont être produits : C8 Preliator, D8 Peking-to-Paris, B6 Venator.

« Depuis que Boris Rotenberg et moi avons commandé notre première Spyker il y a près de dix ans, nous sommes passionnément tombés amoureux de la beauté et du savoir-faire de ces voitures de sport fabriquées à la main », a déclaré Michail Pessis de Milan Morandy SA. « A partir de 2015, la coopération avec Spyker s’est intensifiée via Milan Morandy, qui aboutit désormais à l’accord de collaboration annoncé aujourd’hui. De plus, BR Engineering et Milan Morandy sont déjà impliqués depuis quelques années dans le développement et la production d’un certain nombre de Spyker C8 Aileron en configuration BR en édition limitée dans nos installations allemandes. »

Depuis la fin de l’aventure Saab en 2011, Spyker a connu des jours difficiles. A ce jour, 265 Spyker ont été conçues à la main. Les nouvelles installations seront basées en Allemagne. Le premier showroom Spyker doit ouvrir l’année prochaine à Monaco. Le constructeur a l’intention de réintégrer l’arène de la course internationale grâce à son partenariat avec SMP Racing afin de reprendre une position forte en sport automobile. Une marque supplémentaire à inscrire en LMDh ?