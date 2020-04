Spark propose trois Audi R8 LMS ‘8H de Californie 2018’ au 1/43e

Pour les passionnés de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli et les fidèles de la marque aux anneaux Audi, voici non pas une, mais trois Audi R8 LMS faites pour vous !

Spark vous propose désormais les Audi R8 GT3 #29 (Audi Sport Team Land), #19 et #17 (Audi Sport Team WRT) au 1/43e. L’originalité de ces trois Audi GT3 réside dans leurs livrées. A l’unité, celles ci ne sont pas très parlantes, mais si vous posez les trois côte à côte, vous y verrez une simulation du drapeau américain. L’idée est donc bien sûr de pouvoir posséder le trio mais il faudra faire vite ! En effet, chacun de ces trois modèles n’est disponible qu’en 500 exemplaires et n’est vendu qu’à l’unité, aucun coffret réunissant ces GT3 n’est disponible.

Pour la petite histoire, c’est la #29 et son trio de pilotes Christopher Mies, Christopher Haase et Kelvin van der Linde qui se sont imposés au terme de ces huit heures de course. Le team WRT finissant à la seconde place avec la #19 (Robin Frijns- Dries Vanthoor-Markus Winkelhock) tandis que Sheldon van der Linde, Alex Riberas et Stuart Leonard décrochaient la cinquième place au volant de l’Audi #17.

Audi R8 LMS #29 Audi Sport Team Land : réf US082 (64.95€ en pré-commande)

Audi R8 LMS #19 Audi Sport Team WRT : réf US083 (64.95€ en pré-commande)

Audi R8 LMS #17 Audi Sport Team WRT : réf US084 (64.95€ en pré-commande)

Revivez la course :