Spa : Porsche intouchable en GTE-Pro, AF Corse impérial en GTE-Am

Porsche, Ferrari ou Corvette en GTE-Pro ? Porsche, Ferrari ou Aston Martin en GTE-Am ? Ce premier rendez-vous de la saison 9 du FIA WEC à Spa-Francorchamps s’annonçait intéressant en GTE. Avec trois marques en lice dans chaque classe GTE aux 6 Heures de Spa, on savait que rien ne serait joué d’avance. Finalement, Porsche GT Team a nettement dominé le GTE-Pro et AF Corse en a fait de même en GTE-Am avec tout de même moins de domination.

Dix-huit GTE étaient inscrites pour ces 6 Heures de Spa 2021. Avant le départ, le plateau perdait trois unités avec le forfait des deux Porsche 911 RSR/Team Project 1 consécutives de deux grosses sorties. Dans le tour de formation, c’est la Porsche/GR Racing de Michael Wainwright qui terminait hors de la piste.

Dès le début de course, tout le monde a bien compris que la Porsche 911 RSR #92 de Kévin Estre et Neel Jani serait difficile à aller chercher. En 30 minutes, Kévin Estre portait son avance à 10 secondes. Personne n’a revu le tandem de la #92 qui n’a jamais quitté la tête durant les 6 heures de course.

Les Ferrari 488 GTE/AF Corse n’ont pas pu donner le change, incapables de suivre le rythme de la #92. Sous le damier, Alessandro Pier Guidi et James Calado ont concédé 35 secondes sur la #51. La #52 de Daniel Serra et Miguel Molina complète le podium à près de deux minutes des vainqueurs du jour.

Pour son arrivée en WEC, la Corvette C8.R d’Oliver Gavin et Antonio Garcia est restée derrière les Porsche et Ferrari pour rallier l’arrivée au pied du podium. Chez Corvette Racing, on était venu pour emmagasiner de l’expérience avant Le Mans.

Si la Porsche 911 RSR #92 a survolé le GTE-Pro, on ne peut pas en dire autant de la #91 de Bruni/Lietz. Un problème sur le pneu arrière droit a demandé à Gimmi Bruni d’anticiper un arrêt. Richard Lietz a ensuite été touché par la Toyota de Kobayashi avant de crever à l’arrière droit. A l’arrivée, la #91 termine en queue de peloton GTE-Pro.

Les champions du monde GTE-Am en titre débutent par une victoire…

Malmenés il y a deux semaines où ils avaient dû manquer l’ouverture de la saison European Le Mans Series, François Perrodo et Alessio Rovera débutent leur campagne mondiale 2021 par un succès en compagnie de Nicklas Nielsen. Si François Perrodo a une nouvelle fois été très solide, Alessio Rovera a été au-dessus du lot en GTE-Am. Nicklas Nielsen n’a eu qu’à ramener la Ferrari 488 GTE/AF Corse #83 sur la plus haute marche du podium.

L’Aston Martin Vantage GTE/TF Sport de Ben Keating, Dylan Pereira et Felipe Fraga s’est mêlée à la lutte pour la victoire avec un très beau relais de départ de Keating. L’Américain et François Perrodo sont clairement les ‘kings’ des gentlemen en GTE-Am. Il aura manqué 45 secondes à l’arrivée pour espérer l’emporter.

La Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing de Marco Seefried, Andrew Haryanto et Alessio Picariello s’acheminait vers un podium GTE-Am à l’issue d’un course solide, mais un drive through dans les cinq dernières minutes pour non respect de la procédure de neutralisation a repoussé la #88 au 5e rang. La #77 de Ried/Evans/Campbell s’est arrêtée définitivement en bord de piste à 30 minutes du damier.

C’est finalement la Ferrari 488 GTE/Cetilar Racing de Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto et Antonio Fuoco qui monte sur la dernière marche du podium.

AF Corse, Dempsey-Proton Racing, Aston Martin Racing, D’station Racing et les deux Ferrari/Iron Lynx suivent au classement GTE-Am.