Spa : Dempsey-Proton Racing au complet

Dempsey-Proton Racing aura deux Porsche 911 RSR cette saison sur la scène mondiale en GTE-Am. Les 6H de Spa ouvriront la saison 9 du WEC dans moins de deux semaines.

Si le trio de la Porsche #77 était déjà bouclé avec Christian Ried, Jaxon Evans et Matt Campbell, celui de la #88 restait à être confirmé. Julien Andlauer, qui était le seul pilote annoncé, ne figure plus dans l’équipage. Andrew Haryanto et Alessio Picariello, qui rouleront pour Absolute Racing au Mans, pourront prendre la température sur la #88 à Spa. L’Indonésien et le Belge seront épaulés par Marco Seefried.

La structure de Christian Ried doit apporter un soutien technique à Absolute Racing aux 24H du Mans.