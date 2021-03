Sophia Flörsch confirmée chez ABT Sportsline

Le DTM dans sa version GT3 comptera une féminine dans ses rangs puisque Sophia Flörsch est confirmée sur une Audi R8 LMS GT3 alignée par ABT Sportsline.

Âgée de 20 ans, la jeune pilote allemande pourra s’appuyer sur les deux autres pilotes de l’équipe pour mieux appréhender l’Audi. Sophia Flörsch rejoint Kelvin van der Linde et Mike Rockenfeller au sein de la structure allemande de la famille Abt. On n’avait plus vu une féminine en DTM depuis la saison 2012 avec Rahel Frey et Susie Wolff.

Le programme 2021 de Sophia Flörsch passera donc par le DTM chez ABT Sportsline et le WEC chez Richard Mille Racing.