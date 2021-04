Sky Tempesta Racing défendra ses titres cette année

Sky Tempesta Racing sera de retour cette année en GT World Challenge Europe aussi bien en Endurance Cup qu’en Sprint Cup. L’objectif sera de défendre les titres Pro-Am Cup durement acquis lors de la précédente saison avec sa Ferrari 488 GT3 #93.

Les pilotes Chris Froggatt, Edward Cheever III et Jonathan Hui seront de retour pour disputer la GT World Challenge Europe Endurance Cup, tandis que Froggatt sera rejoint par son nouveau coéquipier Giorgio Roda pour disputer la Sprint Cup 2021. Ce dernier est accueilli au sein de l’équipe après avoir remporté le championnat italien d’endurance GT 2020, et a également à son actif les titres de champion d’Europe Le Mans Series LMGTE 2018 et GT Open GTS 2014.

Pour les Total 24 Heures de Spa, l’équipe sera à nouveau rejointe par l’ancien pilote de F1, Giancarlo Fisichella.

La saison dernière, l’équipe a remporté cinq victoires de catégorie et huit podiums en Sprint Cup, dont un double succès à Zandvoort. Trois podiums Pro-Am ont été obtenus en Endurance Cup dont la deuxième place aux Total 24 Heures of Spa. Ces résultats ont permis à Sky Tempesta Racing de remporter le titre des équipes Pro-Am, tandis que Froggatt et Cheever ont empoché le titre Pilotes Pro-Am.

La première manche de la saison 2021 aura lieu à l’Autodromo di Monza, en Italie, du 16 au 18 avril, avec une course de trois heures (GT World Challenge Endurance Cup).