Six constructeurs en Fanatec GT World Challenge Powered by AWS en 2021

Le Fanatec GT World Challenge Powered by AWS attire décidemment de plus en plus de monde et en particulier de constructeurs. Cette saison, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG et Porsche se disputeront le titre mondial qui est déterminé par les résultats obtenus dans chaque catégorie des séries continentales en Amérique, en Asie, en Australie et en Europe. En s’appuyant sur leurs représentants locaux, les GT3 de ces six marques seront en lutte sur une série de circuits de premier plan, dont Spa-Francorchamps, Indianapolis, Bathurst ou encore Sepang.

Ce sera la troisième saison de compétition pour ce concept global, Ferrari et Mercedes-AMG étant des constructeurs de la première heure. Audi et Lamborghini se sont engagés en 2020, tandis que BMW et Porsche débarquent cette année.

La marque à battre sera Mercedes-AMG qui a été couronnée Fanatec GT World Challenge Powered by AWS deux saisons de suite grâce à ses équipes clientes. Dans chaque série continentale, la meilleure voiture GT3 par constructeur se voit attribuer des points, allant de 25 lors des courses de sprint à 100 lors des 24 Heures de Spa. Les points sont multipliés par le nombre de voitures en compétition dans chaque catégorie pour obtenir le montant final. Les participants ne sont pas tenus d’être représentés sur les quatre continents, mais cela augmentera leurs chances de remporter le sacre. Si le titre du Fanatec GT World Challenge Powered by AWS est attribué au constructeur gagnant, les équipes et les pilotes qui contribuent à ce succès sont également célébrés.

La saison à venir sera la plus importante à ce jour à plus d’un titre. En plus d’un nombre record de constructeurs, le concept s’étend à un quatrième continent en 2021 avec l’ajout du Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Cela porte à 29 le nombre total d’événements, qui pourront être gratuitement suivis sur les sites web officiels, les réseaux sociaux et la chaîne GT World You Tube.

La saison commencera dès ce week-end sur le sol américain ce week-end (6-7 mars) lorsque le Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS sera lancé sur le Sonoma Raceway en Californie. La campagne australienne démarrera une semaine plus tard à Philip Island (12-14 mars), tandis que le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS démarrera à Monza (16-18 avril). Quand à la campagne asiatique, elle sera lancée à Sepang (29-30 mai) en attendant les restrictions de voyage dans la région.

Le classement final sera décidé du 26 au 28 novembre lorsque la série australienne sera terminée à Bathurst. Avec un nombre record de marques en lice pour la couronne, cette saison promet d’être la plus compétitive à ce jour pour le Fanatec GT World Challenge Powered by AWS.

Stéphane Ratel, fondateur et PDG de SRO Motorsports Group : “C’est avec une grande fierté que nous vous présentons les six constructeurs qui participent cette année au Fanatec GT World Challenge Powered by AWS. Nous sommes ravis d’avoir obtenu l’engagement de marques automobiles aussi prestigieuses, qui apportent chacune un héritage sportif unique. Cette saison sera la troisième de notre programme mondial et la première à inclure le Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Il semble approprié que pour notre plus grand calendrier jusqu’à présent, nous ayons également notre plus grande participation. J’ai toujours été convaincu par ce projet et c’est très gratifiant de le voir grandir chaque année. À l’heure où le GT3 se rapproche dangereusement des courses d’usine, SRO est fier que ce défi mondial soutienne l’éthique de course des clients d’une catégorie que nous avons contribué à créer il y a 15 ans. Avec autant de courses à venir, je suis certain que 2021 sera une saison fantastique sur chaque continent”.