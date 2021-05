Sébastien Loeb reprend le volant de sa McLaren MP4-12C

Sébastien Loeb et Loeb Racing ont ressorti la McLaren MP4-12C que le nonuple champion du monde WRC pilotait en 2013. Cette GT3 anglaise, aux couleurs du Sébastien Loeb Racing Team, a disputé le FIA GT et le Français avait pour coéquipier, Alvaro Parente…

Sébastien Loeb déclarait à l’époque, avant de disputer l’intégralité du championnat FIA GT Sprint. « J’aime les courses sprint et j’apprécie les GT, qui sont des voitures très sympas à piloter. Je ne connais pas encore toutes les ficelles sur circuit et je tenais vraiment à rouler avec un autre pro afin d’apprendre et progresser. Partager le volant avec un des meilleurs pilotes GT, c’est la solution idéale. J’espère me battre aux avant-postes. Nous avons réuni de nombreux paramètres pour jouer les premiers rôles, tant avec le choix de McLaren, qui est une auto performante, qu’avec le renfort d’Alvaro, un pilote compétitif qui est un habitué de la MP4-12C. »

Au final, les deux hommes ont terminé 4e du championnat 2013 signant quatre victoires à Nogaro, Slovakiaring et Navarra. Stéphane Ortelli et Laurens Vanthoor avaient été sacrés champions avec Belgian Audi Club Team WRT…

Cette année là, une 2e auto était alignée par l’équipe française pour Mike Parisy et Andreas Zuber (8e au championnat).