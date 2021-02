Schnitzer Motorsport mis en liquidation

Petit à petit, Schnitzer Motorsport va vers la fin de ses activités. Après un demi-siècle passé dans le giron BMW, la structure allemande a été lâchée par la marque à l’hélice fin 2020.

Sans programme, Herbert Schnitzer Jr ne peut pas maintenir l’équipe de course, d’où un processus de liquidation.

“Je trouve toujours difficile d’avoir à traiter la fermeture d’une entreprise”, a déclaré Herbert Schnitzer Jr à nos confrères allemands de gt-place.com. “Nous allons commencer à vendre tout l’équipement de notre équipe.”

Le patron de Schnitzer Motorsport espère toujours trouver un repreneur pour que perdure l’entreprise : “Nous sommes déjà au milieu du processus de liquidation, mais j’espère chaque jour qu’un acheteur franchira la porte pour reprendre les employés et opérer sous le nom Schnitzer Motorsport avec les moyens de le faire.

“Il est clair qu’en ces temps de COVID-19, c’est quasiment impossible, mais l’espoir meurt en dernier. J’ai grandi avec la pensée ‘on ne perd que quand on abandonne’. Comme tout le monde dans ma famille, l’inévitable fermeture de l’entreprise me brise un peu plus le coeur chaque jour.”