Sacha Maguet (Ropars Racing) : “Comme un air de Disneyland”

A 16 ans, Sacha Maguet a tout l’avenir devant lui. Le jeune kartman multiplie les expériences cette saison avec des débuts en TC France chez Ropars Racing Team-Motors Legend. A Magny-Cours, la Peugeot 208 RC présente à Nogaro cède sa place à une Peugeot 308 Racing Cup en Championnat de France de Tourisme.

“Cette saison est pour moi celle de la découverte”, a déclaré Sacha Maguet à Endurance-Info. “Nogaro marquait ma toute première course automobile. J’ai pu me comparer avec Vinny Beltramelli qui connaît parfaitement la 208 RC. Mon objectif était de me rapprocher de lui. Le lundi, je me suis élancé en pole devant Viny, ce qui pour moi était important. Nous étions trois concurrents dans la classe TC-Light avec des courses très serrées.”

“La Peugeot 308 Racing sera plus à mon avantage”, poursuit le jeune pilote. “En venant du karting, j’ai l’habitude des gros freinages et du grip. La décision de passer à la 308 a été prise entre les deux meetings. A ce jour, seul Magny-Cours est confirmé pour moi dans la 308. Toutefois, j’espère continuer sur le reste de la saison.” Contrairement à la Peugeot 208 RC qui roule avec des pneus de route, la 308 est équipée de slicks.

Sacha Maguet ne cache pas sa satisfaction de faire partie de ce paddock : “C’est très impressionnant. C’est un peu Disneyland (rires). Les championnats sont tous très professionnels avec la possibilité de se faire remarquer par les équipes GT4 et GT3. Comme tous les jeunes pilotes, je rêve de Formule 1, mais ce n’est qu’un rêve. Pour moi, rouler en GT3 serait déjà très bien. Disputer les 24 Heures de Spa serait incroyable, de même que Le Mans.”

Le TC France n’est pas le seul championnat disputé par Sacha Maguet qui poursuit son engagement en karting sous contrat Birel ART. Le week-end dernier, on le retrouvait en Italie avec une pole à la clé.