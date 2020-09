Ryuichiro Tomita (WRT) : “Je voulais venir rouler en Europe”

A 31 ans, Ryuichiro Tomita fait partie des nouveaux arrivants du GT World Challenge Europe Powered by AWS (Sprint). Le Japonais roule pour le compte du Belgian Audi Club Team WRT sur une Audi R8 LMS GT3 qu’il partage avec Kelvin van der Linde. Dès le meeting de Misano, le rookie du championnat était dans le coup. Il faudra compter sur le tandem de l’Audi #31 cette saison pour jouer les premiers rôles car Tomita-san a bien l’intention de se montrer dès 2020.

“Je voulais venir rouler en Europe”, a déclaré Ryuichiro Tomita à Endurance-Info. “C’est vraiment quelque chose que je voulais faire. J’ai disputé les 10 Heures de Suzuka en Intercontinental GT Challenge sur une Audi/Hitotsuyama Racing.” Le team japonais est soutenu techniquement par WRT en SUPER GT.

Si les courses japonaises sont plutôt sages, Ryuichiro Tomita doit faire face à plus de virilité en Europe : “Au Japon, les courses sont différentes avec des contacts qui sont tout de suite pénalisés. Je voulais un peu plus de bagarre en piste. J’ai eu l’occasion de rouler en WTCR et là aussi les bagarres étaient plus importantes. Les limites de la piste restent quelque chose que je dois encore appréhender car les circuits japonais sont différents. Nous avons nettement moins de dégagements qu’en Europe.

“Avec le GT World Challenge Europe, je suis dans le meilleur championnat GT en Europe et WRT est la meilleure équipe GT. Je dois aussi m’habituer aux pneumatiques qui sont identiques pour tout le monde, ce qui n’est pas le cas en SUPER GT. Vu de l’extérieur, cela peut paraître anodin mais ça ne l’est pas. En SUPER GT, si vous n’avez pas de pneus confidentiels, c’est compliqué d’être devant.”

En venant du Japon, Tomita-san a dû se faire une place dans un nouvel environnement, ce qui ne lui a pas posé de problème : “Je suis bien entouré dans l’équipe où tout le monde s’occupe bien de moi. La relation avec Kelvin, les ingénieurs et toute l’équipe est parfaite.” Le pilote WRT s’entraîne sur Assetto Corsa Competizione pour mieux appréhender les circuits.

Ryuichiro Tomita a posé ses valises en Belgique compte tenu de la situation sanitaire actuelle : “C’est plus facile pour moi de rester ici. Je peux m’imprégner de la culture européenne et cela me permet aussi de déguster des gaufres (rire). Je suis ici pour gagner des courses mais surtout gagner des championnats.” Les Total 24 Heures de Spa font partie des objectifs avant pourquoi pas de tenter sa chance aux 24 Heures du Mans…