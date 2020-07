ROWE Racing verrait d’un bon oeil l’arrivée des GT3 en DTM

Très actif sur la Nordschleife et en GT World Challenge Europe Powered by AWS, ROWE Racing cherche toujours à étendre ses activités. Le team allemand basé à St Ingbert roule à nouveau cette saison avec deux marques différentes, à savoir BMW et Porsche. Alors que le DTM connaît sa dernière année sous sa forme actuelle, la rumeur de voir la série allemande passer aux GT3 court dans le paddock depuis le retrait d’Audi fin 2020. Pourtant, l’ADAC GT Masters est suffisamment fort et pas sûr qu’une deuxième série nationale GT3 parvienne à faire le plein. Hans-Peter Naundorf, patron de ROWE Racing, montre clairement de l’intérêt sur une plateforme DTM qui ferait la part belle aux GT3.

Quelles sont les perspectives de ROWE Racing pour les années à venir ?

« Nous ne craignons pas du tout de devoir renoncer à la forme de course dans laquelle nous sommes actuellement engagés et nous tourner vers d’autres choses. Le soutien de nos partenaires est également clairement orienté vers la poursuite des activités actuelles en GT3 à un niveau professionnel. Peut-être verrons-nous de petits changements dans le nombre de voitures que nous faisons rouler ou dans le nombre de courses. Il est également possible que l’environnement soit restructuré. En principe, chez ROWE Racing et Motorsport Competence Group (la structure qui fait rouler les voitures, ndlr), nous recherchons nos prochains défis en matière de sport automobile et de nouveaux projets durables. Tout le monde doit comprendre que le sport automobile doit changer. Nous voulons être impliqués dans la recherche de bonnes plateformes et peut-être même pour donner un nouvel élan. Je pense qu’il y a des défis passionnants à venir pour le sport automobile et notre équipe. »

Quelle direction ces changements pourraient-ils prendre chez ROWE Racing ?

« Nous avons évidemment certains plans. Nous voulons nous positionner un peu plus largement, proposer des journées sur circuit et initier les pilotes au sport automobile avec des voitures plus petites. Cependant, nous voulons également essayer de jouer un rôle dans le développement d’un nouveau sport automobile, en réaction à l’évolution de la société et de la culture industrielle, et ce quelle que soit la situation du coronavirus. Nous sommes convaincus qu’il y aura encore des courses automobiles en cette période de changement et nous voulons être impliqués. La Formula E a ouvert la voie avec un concept totalement différent. Je pense qu’il y aura une vague de constructeurs automobiles et d’autres acteurs qui proposeront de bons concepts issus des séries de sport automobile au cours des prochaines années. Le sport a toujours été une bonne plateforme sur laquelle inspirer les gens avec de nouveaux développements et de sensibilité. Comme nous travaillons énormément avec des partenaires industriels, c’est un sujet très intéressant pour nous. »

Suite au retrait d’Audi du DTM, le championnat se cherche. On a entendu que le GT3 pourrait être la solution. ROWE Racing pourrait y trouver un intérêt ?

« Il y a deux ans, nous avions l’ambition de faire quelque chose en DTM. Nous avions trouvé des partenaires qui voulaient s’impliquer avec nous. Finalement, rien n’est sorti. Si la plateforme DTM restait avec les GT3 actuelles, ce serait évidemment très intéressant pour nous. Le DTM a toujours été une grande puissance de rassemblement avec les fans et les partenaires. Il est important pour le sport automobile allemand de conserver cette plateforme, ne serait-ce que pour sécuriser une base pour les jeunes pilotes. »

Êtes-vous en contact avec Gerhard Berger, patron de l’ITR ?

« Il n’y a encore rien de précis, c’est pourquoi ce n’est qu’une vue d’esprit et des spéculations pour nous en ce moment. Tout d’abord, l’ITR doit décider si les voitures GT3 seront vraiment l’avenir du DTM l’année prochaine. Notre équipe a les bonnes voitures, qui sont prêtes à courir, ainsi que de nombreux membres de l’équipe possédant une expérience en DTM. Nous avons également des partenaires qui seraient intéressés par une implication en DTM. Nous sommes ouverts aux discussions. S’il y avait un DTM aevc des GT3 l’année prochaine, alors nous aimerions être impliqués. »