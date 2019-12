ROWE Racing à nouveau avec Porsche et BMW en 2020

En faisant rouler deux marques différentes cette année, ROWE Racing n’a pas choisi la facilité. Deux constructeurs, 5 voitures, 7 podiums en 11 courses, 19 pilotes professionnels pour un total de plus de 220 heures passées sur la piste. Le team basé à St Ingbert a fait rouler ses BMW M6 GT3 en VLN sur la Nordchleife et ses Porsche 911 GT3-R en Blancpain GT Series Endurance et dans les rues de Macau.

« 2019 a été une année incroyablement intense, mais incroyablement bonne pour nous », a déclaré Hans-Peter Naundorf, patron de l’équipe. « Prendre part à deux programmes majeurs en parallèle au cours de la même saison avec deux constructeurs différents et deux voitures très différentes a été un énorme défi pour l’équipe. Nos gars ont parfaitement maîtrisé la chose d’une manière impressionnante avec un grand engagement, un haut niveau de professionnalisme et un esprit d’équipe incroyable. Ce fut l’année la plus intense, mais aussi la plus positive à ce jour pour ROWE Racing. C’est pourquoi je suis extrêmement fier de cette équipe. »

Si ROWE Racing connaissait parfaitement la BMW M6 GT3, il a fallu un peu de temps pour s’acclimater à la Porsche 911 GT3-R : « Il va sans dire qu’il nous a fallu un peu de temps pour bien comprendre notre nouvelle Porsche 911 GT3-R en début de saison, tout simplement parce que cette voiture est un concept totalement différent de la BMW M6 GT3 que nous utilisons depuis trois ans. Nous étions en mesure de monter sur le podium dès le début avec la Porsche 911 GT3-R, mais notre travail acharné associé à une courbe d’apprentissage abrupte nous ont permis d’être en mesure de gagner à Spa et en fin d’année à Macau. Cependant, les plus grands défis ont été la logistique et l’organisation des changements d’une voiture à l’autre entre chaque course. Pour être honnête, nous avons légèrement sous-estimé cela, même si nous étions confiants de pouvoir le gérer en tant que team. »

Hans-Peter Naundorf et ROWE Racing seront toujours actifs sur deux fronts en 2020 : « Nous courrons à nouveau sur la Nordschleife avec notre BMW M6 GT3 en 2020 et nous disputerons les courses internationales avec la Porsche 911 GT3-R. Nous voulons utiliser toutes les expériences, positives et négatives, que nous avons acquises cette année pour faire encore plus. En Blancpain GT Series, notamment à Spa, mais aussi à Macau, ce ne sont que des détails mineurs qui nous ont empêchés de terminer tout en haut du podium. Sur la Nordschleife, nous voulons et nous devons nous améliorer à tous les niveaux pour tirer parti des succès passés, comme en 2017. Deux abandons très tôt dans la course aux 24 Heures du Nürburgring ne sont pas à la hauteur du ROWE Racing. »

Les chiffres 2019 de ROWE Racing : 2 constructeurs, 5 voitures (2 BMW, 3 Porsche), 7 podiums, 11 courses, 19 pilotes, 38 combinaisons, 42 membres d’équipe, 95 ravitaillements en course, 152,87 km/h de vitesse moyenne, 220 h 46 mn 41 s passées en piste, 327 s de pénalités, 984 pneus utilisés, 1306 nuits d’hôtels, 3785 heures passés à travailler aux 24H de Spa, 4196 repas, 13 513s passées à ravitailler en course, 33 751 kilomètres bouclés.