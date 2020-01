Roman Rusinov (G-Drive by Algarve) : “Je regarde ce qui peut être mis en place en rallye-raid”

Habitué à l’European Le Mans Series et au WEC, Roman Rusinov fait partie des rookies en Asian Le Mans Series. Vainqueur du premier rendez-vous de Shanghai sur tapis vert, le pilote russe espère bien gagner sur la piste en Australie sur l’Aurus 01/G-Drive Racing by Algarve en compagnie de Leonard Hoogenboom et James French.

“Je découvre avec plaisir Algarve Pro Racing et le championnat Asian Le Mans Series”, nous a confié Roman Rusinov. “L’équipe est vraiment bonne. Quant au championnat, il a la rigueur d’une série Le Mans tout en ayant un esprit plus détendu. L’Asian Le Mans Series est pour moi une belle découverte. C’est parfait pour nos partenaires qui sont moins présents en ELMS.”

Une fois la campagne asiatique terminée, G-Drive Racing doit faire son retour en European Le Mans Series avec la ferme intention de reprendre la couronne. En revanche, une présence en WEC à l’année n’est pas dans les tuyaux. Pour ce qui est de l’équipage 2020, Roman Rusinov, qui reste Gold cette année, espère bien conserver Jean-Eric Vergne à ses côtés mais aujourd’hui il y a trois dates communes ELMS/Formula E. Quant au troisième pilote, rien n’est arrêté même si on croit savoir que Mikkel Jensen a donné satisfaction à Bahrain lors des essais d’après-course.

Contrairement à l’Europe, l’Asie a deux classes LMP2, dont une est réservée aux gentlemen : “L’Asian Le Mans Series a bien compris la situation avec la mise en place du LMP2-Am. Ce serait bien de mettre trois Platinum dans une LMP2 mais il faut trouver quelqu’un pour payer le programme. C’est embêtant pour moi de changer chaque année de Silver dans l’équipage. Si j’étais moi-même Silver, ce serait plus facile. Prendre un Silver oblige à prendre des risques. Quand on a fait confiance à Andrea (Pizzitola), on savait que c’était une valeur sûre. Prendre Job (van Uitert) était un risque car on avait moins de recul sur lui.”

Pour ce qui est de l’avenir, Roman Rusinov lorgne de plus en plus vers le rallye-raid : “Je regarde ce qui peut être mis en place. En Russie, ce qui est le plus suivi, c’est le Sik Way Rally, et ce devant la Formule 1 à Sotchi. A la télévision, c’est le drift. Avec le rallye-raid, il y a la possibilité de construire sa propre auto et de prendre différentes directions.”