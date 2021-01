Les premiers tours de roues du ROAR before the 24 ont débuté. Le but pour les pilotes et les écuries est de préparer les 24 Heures de Daytona qui se dérouleront le week-end prochain.

Afin de plus ample connaissance avec les nouvelles autos et livrées, nous vous proposons une première galerie photos…

#6 Muehlner Motorsports America Duqueine M30-D08, LMP3: Moritz Kranz, Laurents Hoerr

#33 Sean Creech Motorsport Ligier JS P320, LMP3: Wayne Boyd, Yann Clairay, Lance Willsey, Joao Barbosa

#18 Era Motorsport ORECA LMP2 07, LMP2: Kyle Tilley, Dwight Merriman, Paul-Loup Chatin, Ryan Dalziel

#97 TF Sport Aston Martin Vantage GT3, GTD: Ben Keating, Maxwell Root, Richard Westbrook, Charlie Eastwood

#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07, LMP2: Mikkel Jensen, Ben Keating, Scott Huffaker, Nicolas Lapierre

#9 PFAFF Motorsports Porsche 911 GT3R, GTD: Zach Robichon, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, Lars Kern

#31 Whelen Engineering Racing Cadillac DPi, DPi: Chase Elliott, Mike Conway, Felipe Nasr, Pipo Derani

#16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R, GTD: Patrick Long, Ryan Hardwick, Klaus Bachler, Jan Heylen

#12 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3, GTD: Townsend Bell, Robert Megennis, Zach Veach, Frankie Montecalvo

#55 Mazda Motorsports Mazda DPi, DPi: Oliver Jarvis, Harry Tincknell, Jonathan Bomarito

#54 Core Autosport Ligier JS P320, LMP3: Matt McMurry, George Kurtz, Colin Braun, Jonathan Bennett

#48 Ally Cadillac Racing Cadillac DPi, GTD: Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud, Mike Rockenfeller

#60 Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian Acura DPi, DPi: Dane Cameron, Olivier Pla, Juan Pablo Montoya, AJ Allmendinger

#44 Magnus with Archangel Acura NSX GT3, GTD: Mario Farnbacher, Spencer Pumpelly, John Potter, Andy Lally

#5 JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi, DPi: Tristan Vautier, Loic Duval, Sebastien Bourdais

#19 GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3, GTD: Misha Goikhberg, Franck Perera, Albert Costa, Tim Zimmermann

#51 RWR-Eurasia Ligier LMP2, LMP2: Salih Yoluc, Cody Ware, Austin Dillon, Mathieu Jaminet

#25 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Timo Glock, Philipp Eng, Bruno Spengler, Connor De Phillippi

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac DPi, DPi: Scott Dixon, Renger van der Zande, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen

#16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R, GTD: Patrick Long, Ryan Hardwick, Klaus Bachler, Jan Heylen

#63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3, GTD: Ryan Briscoe, Ed Jones, Marcos Gomes, Bret Curtis