Roar 24 : Wright Motorsports change de châssis

Exactement 365 jours après que Black Swan Racing ait fait l’acquisition d’une Porsche 911 GT3 R auprès de Wright Motorsports pour les 24 Heures de Daytona 2020, ce même châssis revient en compétition chez Wright Motorsports pour le Motul Pole Award 100 et les 24 Heures de Daytona. C’est donc un retour à la case départ pour cette Porsche 911 GT3 R.

Un incident lors des essais de nuit à Daytona a contraint le team de John Wright à un changement de châssis et c’est maintenant Black Swan Racing qui va aider Wright Motorsports. Tim Pappas a déclaré forfait suite à un test positif au COVID-19. Par chance, la voiture était restée à Daytona.

L’équipe a commencé le travail sur la Porsche dès le dimanche matin avec comme objectif d’être sur la grille de départ de la course qualificative longue de 100 minutes. A Daytona, les stands sont fermés la nuit. Ce contretemps ne permettra de toute façon pas à Wright Motorsports de bénéficier de sa pole décrochée hier dans la catégorie GTD.

Pour la petite histoire, le châssis n’a pas roulé en compétition depuis les 24 Heures de Daytona 2020 où il avait terminé au 5e rang en GTD. « Nous tenons à remercier Tim d’avoir répondu à notre appel et de nous avoir aidés », a déclaré John Wright. « Nous sommes très reconnaissants que la voiture soit sur place, que nous ayons pu conclure l’accord, mettre la main sur la voiture et nous mettre rapidement au travail. Nous espérons qu’il va bien et nous lui souhaitons tout le meilleur possible. »

La Porsche/Black Swan Racing aux 24H de Daytona 2020

Ryan Hardwick et Patrick Long ne partiront donc pas depuis la pole de la catégorie GTD. Jan Heylen et Klaus Bachler renforcent l’équipage pour les 24H de Daytona.