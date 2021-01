Roar 24 : Nasr place la Cadillac #31 en pole !

La Cadillac DPi-V.R/Whelen Racing Engineering partira en pole de la course Motul Pole Award 100 longue de 100 minutes. Felipe Nasr s’est montré le plus rapide de la qualification avec un meilleur chrono de 1:34.311.

Le coéquipier de Mike Conway a devancé de 0.131s la Mazda DPi d’Oliver Jarvis. Deux Cadillac DPi-V.R se partageront la deuxième ligne avec Mustang Sampling JDC Miller (Tristan Vautier) et Chip Ganassi Racing (Kevin Magnussen). Les quatre DPi de tête ont terminé en 0.2s. On trouve ensuite les deux Acura de Filipe Albuquerque (Wayne Taylor Racing) et Dane Cameron (Meyer Shank Racing). Jimmie Johnson a été le seul des pilotes DPi à terminer au-delà de la seconde sur la Cadillac/Ally Cadillac Racing à 1.377s.

En LMP2, Ben Keating s’est rappelé au bon souvenir de la concurrence en allant chercher la pole sur l’Oreca 07/PR1 Mathiasen Motorsports devant Dennis Andersen (High Class Racing). On savait que le tracé de Daytona conviendrait à la Dallara P217 et Roberto Lacorte a prouvé que le châssis italien était dans le coup avec le 3e temps. Viennent ensuite John Farano (Oreca 07/Tower) et Salih Yoluc (Ligier/RWR-Eurasia).

Quelques minutes après avoir remporté la course IMSA Prototype Challenge, Mühlner Motorsports s’est offert la pole en LMP3 grâce à la Duqueine D08 de Moritz Kranz. La première ligne est 100% Duqueine D08 avec le deuxième temps de Ryan Norman (Forty7 Motorsports). Pas de roulage pour les deux Ligier JS P320/Riley Motorsports.

Les BMW M8 GTE ont devancé la concurrence en GTLM, Marco Wittmann devant Timo Glock. Les deux Corvette C8.R suivent au classement. Seules la Ferrari/Risi Competizione et la Porsche/WeatherTech Racing ont concédé plus d’une seconde.

Ryan Harwick s’est montré le plus rapide de la catégorie GTD sur la Porsche 911 GT3 R/Wright Motorsports. Simon Mann (Ferrari/AF Corse) et Madison Snow (Lamborghini/Paul Miller Racing) ont terminé derrière la Porsche. La Mercedes-AMG GT3/Alegra Motorsports et la Porsche 911 GT3 R/Team Hardpoint EBM n’ont pas roulé.

Les chronos sont ici

Les chronos pilote par pilote sont ici