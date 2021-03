RLR MSport confirme Mike Benham et Alex Kapadia

Malthe Jakobsen a déjà disputé l’European Le Mans Series au sein du team RLR MSport en 2020. Il avait d’ailleurs fini 10e du championnat LMP3 avec une 3e places aux 4 Heures du Castellet. Son talent étant évident, l’équipe britannique avait fait resigner le champion danois de Formule 4 avant même la fin du championnat 2020.

RLR MSport vient d’annoncer ses deux coéquipiers sur la Ligier JS P320 #15 pour la saison 2021 de l’ELMS : Mike Benham et Alex Kapadia. Le premier cité a participé à la GT Cup et à l’International GT Open puis a accumulé des milliers de kilomètres sur des LMP3. En 2019, il a signé trois victoires, quatre podiums et une pole position pour terminer deuxième en Michelin Le Mans Cup. Cependant, l’homme de 49 ans arrive chez RLR MSport après une année sabbatique pour se remettre d’une lourde chute survenue à la fin de la saison 2019. Il a donc très envie de reprendre le volant d’une LMP3, après avoir récemment piloté une Aston Martin Vantage GT3 en Asian Le Mans Series.

@RLR MSport

“J’ai eu un gros accident en 2019 et j’ai décidé de prendre un peu de temps de repos”, a déclaré Benham. “Je me suis dit que je ne courrais plus jamais si je ne revenais pas en 2021, et bien que cela a été génial de revenir dans un environnement compétitif en Asian Le Mans Series, je suis particulièrement excité à l’idée de rejoindre RLR MSport en ELMS.”

Alex Kapadia entretient une relation de longue date avec RLR MSport. Il a couru avec l’équipe basée à Bolton lors de la Michelin Le Mans Cup 2018 et, après une interruption de 12 mois, lors de la dernière manche de la saison 2019 à Portimão, retour ponctué par une victoire.