Richard Dean (United Autosports) : “Rouler en GT3 est un bon investissement”

En annonçant son retour en GT, United Autosports s’ouvre un nouveau challenge en revenant là où tout a débuté pour l’écurie dirigée par Zak Brown et Richard Dean. On ne parle pas encore de GT3, mais bien de GT4 avec l’engagement de deux McLaren 570S GT4 la saison prochaine en GT4 European Series. Comme nous l’avait confié Zak Brown (ICI), le programme GT4 pourrait bien servir de tremplin avant un passage dans la catégorie GT3.

Richard Dean, copropriétaire de l’équipe, est sur la même longueur d’onde que Zak Brown : “Le GT4 est la première étape du retour de United Autosports en GT. Si tout fonctionne comme nous le souhaitons, la suite passera par le GT3. Je ne sais pas encore dans quel championnat, mais on peut voir que le GT World Challenge Europe Powered by AWS est très relevé. Rouler en GT3 est un bon investissement et débuter par le GT4 est ce qu’il faut faire.”

Les deux équipages GT4 ne sont pas encore connus, mais Richard Dean a déjà une petite idée derrière la tête pour la classe : “Avoir du Silver/Silver est bon dans un championnat européen. Avec Zak, nous étions présents à Zandvoort et ce que nous avons vu sur place est impressionnant. Le travail de Stéphane Ratel est remarquable. Les GT3 ont aussi beaucoup évolué depuis le temps où nous y étions. C’est important pour nous de participer à un tel championnat.”

Si l’engagement en GT4 se fera avec McLaren, rien ne dit à 100% qu’il en sera de même si programme GT3 il y a à l’avenir : “Bien sûr, de part les liens de Zak avec McLaren, c’est plus facile, mais il n’y a pas la moindre obligation pour nous. Des possibilités existent mais rien n’est arrêté.”

Comme tout le monde, Richard Dean a suivi avec intérêt les annonces faites au Mans concernant le LMDh : “Je suis content de ce qui a été annoncé, c’est bien pour tout le monde et cela a beaucoup de sens. Pour ma part, je ne comprends pas trop le fait qu’il y ait les prototypes Le Mans Hypercar et pas seulement les LMDh. C’est intéressant de voir ce qui va se passer, mais le produit intéresse United Autosports.”