Revivez les Total 24H de Spa 2020 en intégralité !

Vous avez aimé les Total 24 Heures de Spa 2020 ? Si comme nous vous trouvez que les programmes télévisés sont pour le moins insipides en cette période de confinement, vous pouvez revivre la classique spadoise dans son intégralité.

Thomas Bastin, Vincent Franssen, Benoit Galand et Laurent Mercier vous emmènent de bout en bout sur une course qui a tenu ses promesses. Vous y apprendrez à coup sûr un tas de choses sur le championnat et vous partagerez par la même occasion les moments de bonne humeur des commentaires. Vous pouvez même faire votre pronostic avant le départ de la course.

PS : faites comme Thomas Bastin, misez une pièce sur la Ferrari/Hub Auto Racing. 😜