Après Daytona, Le Mans et le Nürburgring, voici l’heure de l’autre grande course de 24 heures en Europe et dans le monde, la plus relevée au niveau GT, les Total 24 Heures de Spa. Jusqu’au début du meeting jeudi, Endurance-Classic vous propose une rétrospective des premières années des 24 Heures de Spa, non pas avec des voitures de tourisme, comme cela a longtemps été le cas dans les Ardennes Belges, mais avec des GT. On commence par l’année 2001 (ICI) qui marquait donc les débuts de l’ère GT !