Retour sur le meeting de Magny-Cours

Communiqué de Presse :

Près de trente pilotes se sont retrouvés du 6 au 8 mai sur le circuit de Magny-Cours pour le coup d’envoi de la Porsche Carrera Cup France 2021. Les deux premières courses de la saison disputées dans la Nièvre ont vu Dorian Boccolacci signer l’exploit de dominer les débats pour ses débuts dans la Porsche Carrera Cup France.

L’impatience se ressentait dans le paddock de la Porsche Carrera Cup France à la veille d’attaquer le premier rendez-vous de la saison. Après une première prise en main de la nouvelle 911 GT3 Cup type 992 lors des tests d’avant-saison organisés le mois dernier, les pilotes de la Porsche Carrera Cup France se sont retrouvés pour une lutte à coups de dixièmes qui a vu Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) décrocher la pole position à deux reprises devant Dylan Pereira (BWT Lechner Racing), invité sur cette manche d’ouverture.

Plus rapide sur un tour chrono, Dorian Boccolacci (Martinet by Alméras) devait maintenant dompter la 911 GT3 Cup type 992 sur la durée d’une course. Auteur du meilleur envol en course 1, Boccolacci profite des 510 cv de sa Porsche pour rapidement s’échapper tandis que Dylan Pereira voyait Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) et Marvin Klein (CLRT) le supplanter au freinage d’Adélaïde. Seul en tête, Boccolacci profitait d’une piste claire pour creuser l’écart et signer le meilleur tour en course. Le pilote Martinet by Alméras passait la ligne d’arrivée en vainqueur juste devant Ghiretti, le Junior Porsche Carrera Cup France 2021, également rookie dans la discipline. Parti en sixième position, Marvin Klein s’adjugeait la dernière marche du podium juste devant Pereira et Florian Latorre (CLRT). Au pied du podium de la catégorie Pro-Am l’an passé, Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) réalisait une course solide pour terminer aux portes du Top 10 en plus de sa victoire dans la catégorie Pro-Am. Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) et Christophe Lapierre (Martinet by Alméras) complétaient le podium. Après un passage par le bas-côté au départ, Maxence Maurice (IMSA Performance) résistait au duel portière contre portière face à Franck Leherpeur (CLRT) pour remporter la catégorie Am. Cette première course se terminait sous le régime de la voiture de sécurité après la sortie de Victor Blugeon (ABM), qui s’extrayait indemne de sa voiture immobilisée sur le toit.

Samedi, Dorian Boccolacci hissait sa 911 GT3 Cup type 992 en pole position de la Course 2 devant Dylan Pereira. Si Boccolacci prenait une nouvelle fois le meilleur envol, Pereira ne se faisait pas surprendre pour rester au contact du leader pendant les trente minutes de course. Pereira se montrait incisif et enchaînait les meilleurs temps au tour, malgré les répliques de Boccalocci, imperturbable en tête de la course. Malgré la pression de Pereira, plus à l’aise que la veille au volant de sa Porsche, Boccolacci s’offrait une nouvelle victoire sur le circuit de Magny-Cours. Déjà sur le podium de la Course 1, Alessandro Ghiretti résistait aux attaques de Florian Latorre jusque dans le dernier tour pour prendre la troisième place. Jérôme Boullery confirmait ses ambitions en Pro-Am en s’immisçant au milieu des pilotes Pro, et retrouvaient Nicolas Misslin et Christophe Lapierre sur le podium de sa catégorie. Maxence Maurice marquait de gros points avec sa nouvelle victoire devant Tugdual Rabreau (CLRT) et Franck Leherpeur.

La Porsche Carrera Cup France ne prend pas de pause en ce début de saison. En effet, une semaine après le coup d’envoi à Magny-Cours, les pilotes de la 911 GT3 Cup type 992 seront sur le circuit Paul Ricard pour un programme de deux courses samedi 15 et dimanche 16 mai. Chez lui, Dorian Boccolacci a bien l’intention de rester sur le même rythme que celui affiché sur le circuit de Magny-Cours. Alessandro Ghiretti, Marvin Klein et Florian Latorre ne cachent pas leurs ambitions en arrivant dans le Var, tout comme Jean-Baptiste Simmenauer qui aura à cœur d’accrocher une place sur le podium. Au total, ce ne sont pas moins de trente pilotes qui vont s’affronter sur le circuit Paul Ricard et tous ont de sérieux arguments à faire valoir.

Magny-Cours – Course 1

1. D. Boccolacci (Martinet by Alméras) 18 tours (1er Pro et 1er Rookie)

2. A. Ghiretti (Martinet by Alméras) à 1’’759

3. M. Klein (CLRT) à 2’’317

4. D. Pereira (BWT Lechner Racing) à 3’’266

5. F. Latorre (CLRT) à 3’’979

6. J.-B. Simmenauer (BWT Lechner Racing) à 5’’308

7. E. Fulgenzi (EF Racing) à 5’’563

8. E. Spenle (MRT by CLRT) à 5’’862

9. G. Quaresmini (Ombra Racing) à 7’’230

10. R. Wagner (BWT Lechner Racing) à 9’’064

…

12. J. Boullery (YDEO by Racing Technology) à 9’’834 (1er Pro-Am)

…

21. M. Maurice (IMSA Performance) à 20’’788 (1er Am)

…

Magny-Cours – Course 2

1. D. Boccolacci (Martinet by Alméras) 18 tours (1er Pro et 1er Rookie)

2. D. Pereira (BWT Lechner Racing) à 0’’499

3. A. Ghiretti (Martinet by Alméras) à 9’’566

4. F. Latorre (CLRT) à 10’’398

5. M. Klein (CLRT) à 10’’575

6. J.-B. Simmenauer (BWT Lechner Racing) à 11’’032

7. U. Gazil (Martinet by Alméras) à 18’’914

8. J. Boullery (YDEO by Racing Technology) à 21’’789 (1er Pro-Am)

9. E. Spenle (MRT by CLRT) à 22’’308

10. G. Quaresmini (Ombra Racing) à 22’’706

…

21. M. Maurice (IMSA Performance) à 48’’851 (1er Am)

…

Porsche Carrera Cup France 2021

1. D. Boccolacci 54 pts

2. A. Ghiretti 40 pts

3. M. Klein 31 pts

4. F. Latorre 31 pts

5. J.-B. Simmenauer 24 pts

Les photos du meeting par Bruno Vandevelde sont ici