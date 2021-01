Renger van der Zande : “Un privilège d’ajouter ce programme WEC”

Avec la fin de son contrat chez Wayne Taylor Racing, Renger van der Zande pensait bien galérer pour rebondir compte tenu de l’annonce de son départ officialisée le 23 octobre. Finalement, le Néerlandais, âgé de 34 ans, n’a pas tardé à retrouver un baquet et même deux. Il sera de l’aventure sur la Cadillac DPi alignée par Chip Ganassi Racing sur l’intégralité de la saison IMSA. Ce n’est pas tout puisqu’on le verra aussi en WEC sur l’ORECA 07/Inter Europol Competition même s’il devra faire l’impasse sur les 1000 Miles de Sebring pour cause de 12 Heures de Sebring en IMSA. Helio Castroneves assurera l’intérim dans la LMP2 en Floride.

« C’est une excellente situation de se concentrer sur les deux plateformes les plus relevées en prototype en IMSA et en WEC », a déclaré Renger van der Zande. « Les prototypes sont les voitures dans lesquelles j’ai le plus d’expérience et j’adore piloter ces voitures de courses rapides avec beaucoup d’appui. » Renger van der Zande est aussi à l’aise en GT3, comme il a pu le montrer en Intercontinental GT Challenge sur la Honda NSX officielle.

Si son programme est axé sur les Etats-Unis en DPi ces dernières saisons, le natif de Dodewaard connaît l’ORECA 07 pour avoir disputé les 24 Heures du Mans 2020 chez DragonSpeed. « C’est un privilège d’ajouter ce programme WEC avec Inter Europol Competition à celui de Chip Ganassi Racing avec Cadillac en DPi », se réjouit van der Zande. « C’est mon programme de base et bien sûr, je suis heureux de retourner au Mans, un circuit emblématique. » Alex Brundle et Kuba Smiechowski seront les deux coéquipiers du Néerlandais.

Son début de saison en WEC ne se fera donc qu’en mai prochain à Spa : « Malheureusement, j’ai une date commune pour la première manche de la série à Sebring, donc je ne peux pas courir en WEC, mais je vais regarder et espérer qu’Inter Europol fasse une belle course pendant je serai concentré sur ma course avec Chip Ganassi Racing aux 12 Heures. Du coup, ma saison WEC commencera vraiment lors du rendez-vous suivant à Spa-Francorchamps. »

Après l’Asian Le Mans Series et l’European Le Mans Series en Ligier JS P217, Inter Europol Competition passe en WEC cette année avec une ORECA 07. L’écurie polonaise a déjà roulé avec le châssis varois en IMSA à Road Atlanta et aux 12 Heures de Sebring à l’automne dernier. « Inter Europol est une bonne équipe », souligne van der Zande. « Ils ont travaillé très dur et progressé au fil de la saison. C’est un honneur d’être recruté pour la saison WEC et pour Le Mans. Ils sont motivés à faire quelque chose de bien dans la série. Comme toujours, il y a encore du travail et des ajustements à faire, donc nous viserons à utiliser les manches en amont du Mans pour être pleinement à la hauteur, pour nous assurer que nous sommes très compétitifs lorsque nous arriverons aux 24 Heures du Mans. C’est une bonne saison à venir ! »