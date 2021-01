Wayne Taylor Racing et Acura remportent les 24 Heures de Daytona

Après un suspens incroyable et des rebondissements de fin d’épreuve, l’Acura ARX-05 #10 de Wayne Taylor Racing pilotée par Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi et Helio Castroneves l’emporte. Les quatre hommes ont été très bons en dépit, dans la 5e heure, d’un souci sur le pneu arrière droit et du changement des freins sous régime de neutralisation. Ils ont eu une course sans problème et permettent à Wayne Taylor Racing de l’emporter pour la 3e fois consécutive et la 4e de son histoire. Mieux encore, Wayne Taylor qui vient de changer de constructeur, passant de Cadillac à Acura, offre à cette dernière sa première grande victoire sur une course d’Endurance.

La Cadillac DPi-V.R#48 d’Aly Cadillac Racing de Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud et Mike Rockenfeller finit 2e à moins de 5 secondes. Pourtant, Kamui Kobayashi et Renger van der Zande se sont accrochés à quelques heures de l’arrivée ! Là aussi, le quatuor a été très bon !

Oliver Jarvis, Harry Tincknell, et Jonathan Bomarito sur la Mazda RT-24 #55 ont fait une belle course, mais n’ont jamais vraiment participé à la lutte pour la victoire. La faute à quelques erreurs et un souci technique. Cela commence par un drive through pour vitesse excessive dans les stands lors de son premier ravitaillement. Elle perd ensuite trois tours après un changement de l’arrière pour un problème d’éclairage. Au fur et à mesure des Full Course Yellow et autres neutralisations, la #55 arrive à revenir dans le même tour que les leaders pour finir 3e à 6 secondes.

Toujours dans le coup, l’Acura ARX-05 #60 de Meyer Shank Racing pilotée par Dane Cameron, Olivier Pla, Juan Pablo Montoya et AJ Allmendinger franchit la ligne à la 4e place. La Cadillac DPi-V.R#01 de Chip Ganassi Racing emmenée par Renger van der Zande, Kevin Magnussen, Scott Dixon aurait pu l’emporter car les trois hommes ont été excellents. Mais un excès de vitesse dans les stands (stop and go de 20 secondes), un drive through pour avoir fait tourner les roues alors que la voiture était encore sur ses vérins et, surtout, une crevaison à cinq minutes du drapeau à damiers ont fait chuter la DPi blanche à la 5e place, à une minute des vainqueurs. Vraiment dommage.

La Cadillac DPi-V.R #31 de Whelen Engineering Racing a été une des animatrices de la course grâce au quatuor Felipe Nasr, Mike Conway, Pipo Derani, Chase Elliott. Alors qu’elle était en lutte pour la victoire, elle a connu des soucis de boîte de vitesses. Elle est rentrée à son stand et a perdu 20 tours. Elle termine 8e à plus de 20 tours.

Course difficile pour la Cadillac DPi-V.R #5 de Mustang Sampling Racing de Loïc Duval, Tristan Vautier et Sébastien Bourdais. Alors que les trois français faisaient une course parfaite, Tristan Vautier s’est fait percuter par la Porsche911 GT3 R #16 de Wright Motorsports pilotée par Jan Heylen. Le Belge, alors dans la Banking, en doublant une auto, a été percuté. Il est parti en tête à queue et le pauvre Tristan n’a rien pu faire ! Le pilote de la #16 a été jugé responsable (drive through), mais le mal était fait. De très longues minutes au stand ont été nécessaires pour réparer, mais l’auto est repartie avec plus de 40 tours de retard. Dans la 22e heure, Loïc Duval a crevé, cela en a été trop, l’équipe a jeté l’éponge !

En LMP2, la victoire est tombée dans l’escarcelle de l’Oreca 07 #18 d’Era Motorsport. Dwight Merriman, Kyle Tilley, Ryan Dalziel et le Français Paul-Loup Chatin. Pourtant, cette dernière a connu quelques pépins d’ordre électrique. Les quatre hommes sont suivis par un équipage très français également, celui de l’ORECA 07 #8 de Tower Motorsport emmenée par John Farano, Gabriel Aubry, Timothé Buret et Matthieu Vaxiviere qui finit 2e à 19 secondes. Un drive through pour restart anticipé a coûté cher en toute fin de course. L’Oreca 07 #82 de DragonSpeed d’Eric Lux, Devlin Defrancesco, Fabian Schiller et Christopher Mies franchit la ligne d’arrivée à la 3e place à quatre tours des vainqueurs. Elle a, entre autres, reçu un stop and go d’une minute pour ne pas respecter le feu à la sortie de la pitlane et a eu des soucis mécaniques en toute fin d’épreuve.

A noter la belle prestation de la seule Ligier JS P217 engagée, la #51 de RWR-Eurasia, qui finit 4e. Quant à la Dallara P217 #47 alignée par Cetilar Racing, elle a fait bonne figure une bonne partie de l’épreuve avant de plonger pour des soucis mécaniques. Elle termine 35e à 76 tours.

Du coté de PR1/Mathiasen Motorsports, qui faisait rouler Nicolas Lapierre, l’Oreca 07 #52 a connu pas mal de souci perdu du temps principalement pour un changement de démarreur. Elle fut ensuite annoncée à l’arrêt sur le circuit puis on a eu droit à une sortie de piste de Mikkel Jensen. Le pilote a connu un contact avec la Ligier JS P320/Performance Tech. Il a fallu réparer la suspension sur l’Oreca 07 qui a plongé l’auto dans les profondeurs du classement. Un stop and go d’une minute pour ne pas avoir respecté le feu à la sortie de la pitlane est aussi à noter. Trop pour espérer quoique ce soit, la voiture a abandonné !

Trois autres abandons sont à noter en LMP2 : Rob Hodes sur l’ORECA 07 #81 de DragonSpeed a tapé le mur entrainant un très long 2e Full Course Yellow. Elle abandonnera un peu plus tard. Une sortie aussi pour l’Oreca 07 #29 de Racing Team Nederland qui a abandonné. Frits van Eerd a tapé les pneus après avoir glissé sur de l’huile laissée par la #20. Le team TDS Racing, qui s’occupait de la partie technique, a tout fait pour réparer la voiture, mais la boîte de vitesses a trop souffert. L’Oreca 07 #20 de High Class Racing est passée par son stand un peu fumante, elle y a longtemps séjourné avant de devoir renoncer sur, là aussi, un souci de boîte de vitesses.

En LMP3, ce fut un peu le festival des erreurs et sorties de piste. A ce petit jeu, à la suite à une course régulière, c’est la Ligier JS P320 #74 de Riley Motorsports qui l’a emporté grâce à Gar Robinson, Spencer Pigot, Scott Andrews et Oliver Askew. La Ligier JS P320 #33 de Sean Creech Motorsport termine 2e avec Lance Willsey, Joao Barbosa, Wayne Boyd et le Français Yann Clairay. On espère que cela ouvrira des portes au Mayennais. La première Duqueine M30-D08, la #6 de Mühlner Motorsports, est 3e, mais elle s’est notamment accrochée dans la voie des stands avec la Porsche 911 GT3 #9 de Pfaff.

Les autres ont eu des soucis, des têtes à queue et autres pénalités de toute sorte. Un peu normal pour une catégorie qui n’avait jamais roulé en IMSA et encore moins aux 24 Heures de Daytona. On citera notamment la Ligier JS P320 #38 de Performance Tech Motorsports qui menait la catégorie en début de course. Au Bus Stop, Cameron Cassels s’est fait accrocher par James Calado sur la Ferrari 488 GTE #62, un peu trop optimiste. La LMP3 a passé un long moment pour réparer !

