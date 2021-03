Rejoignez l’aventure Endurance-Info !

Depuis maintenant près de 15 ans, Endurance-Info vous informe quotidiennement sur les courses d’endurance. Les championnats se sont multipliés, certains sont arrivés, d’autres ont disparu.

Endurance-Info a traversé la crise financière de la fin des années 2000 en tant que simple association avec bien moins de déplacements que maintenant même si la situation sanitaire actuelle ne permet pas de bouger autant qu’on le voudrait. Depuis le début des années 2010, Endurance-Info a pris de l’ampleur tout en continuant à informer des courses disputées aux quatre coins du monde.

Endurance-Info demeure l’un des trois médias de la planète à parler quotidiennement uniquement des courses d’endurance LMP et GT.

Une nouvelle plateforme va voir le jour d’ici l’été. On ne va pas révolutionner le monde de la présentation d’un site internet, mais cette cinquième version d’Endurance-Info sera bien plus complète et plus ludique.

La situation actuelle n’est pourtant guère propice à investir, mais il faut aller de l’avant. Demain sera un jour meilleur et Endurance-Info se doit d’être prêt. Comme vous tous, nous croyons dans le futur de la discipline Endurance. Il faudra être au rendez-vous avec un produit qui tienne la route.

L”investissement dans cette nouvelle plateforme est le plus lourd jamais consenti par Endurance-Info depuis sa création. Endurance-Info ne vit que par la publicité et grâce à ses fidèles partenaires. Pour accompagner son développement, Endurance-Info cherche de nouveaux partenaires avec différentes possibilités de visibilité. Les prochaines années s’annoncent passionnantes pour la discipline, alors soyez au rendez-vous avec nous.

Plus d’infos : contact@endurance-info.com