Red Bull Ring : Team WRT double la mise en Autriche !

Quelle course de folie ! Alors que cela se battait déjà fort à tous les étages lors des deux premières heures de course, une violente averse est venue redistribuer les cartes, redonnant sa chance à des outsiders, terrassant certains favoris.

A ce petit jeu, c’est encore une fois Team WRT qui l’emporte. L’Oreca 07 #41 de Yifei Ye, Robert Kubica et Louis Delétraz s’est encore montrée redoutable en stratégie et surtout en homogénéité d’équipage ! Le team rookie compte désormais deux victoires en deux courses et se place donc en favori pour le titre !

La lutte pour le succès a opposé la #41 à l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing, aux mains de Nyck de Vries, Roman Rusinov et Frano Colapinto, très bon sous la pluie, résistant à Louis Delétraz un bon moment avant de craquer sous la pression incessante du Suisse. Cette auto est à cause sûr le principal adversaire de l’écurie belge. En troisième place, on trouve les vainqueurs de la catégorie Pro Am, l’Aurus 01 #25 de John Falb, très bon au départ, Rui Andrade et Roberto Mehri, solide également sous la pluie.

Ils devancent l’Oreca 07 #34 de Racing Team Turkey, partie de la pole position, avec Salih Yoluc, Charlie Eastwood et Logan Sargeant. Alors que Barcelone avait été compliqué pour les Rookies, l’équipe et son trio de pilotes ont fait un superbe travail finissant donc 4e et 2e des Pro Am. Le Top 5 est complété par l’Oreca 07 #29 d’Ultimate pilotée par le trio français Matthieu Lahaye, Jean-Baptiste Lahaye, François Heriau. Ils ont fait à nouveau une très belle course et terminent à la même place qu’en Espagne. IDEC Sport, avec son Oreca 07 #28, finit 6e…

Par contre une course à oublier pour pas mal de grosses structures comme United Autosports en particulier, 7e et 23e ! Duqueine Team qui avait bien anticipé la pluie ne finit que 9e et Panis Racing est 14e…

En LMP3, on prend les mêmes et on recommence. Nouvelle victoire pour COOL Racing avec sa Ligier JS P320 #19 du trio Nicolas Maulini, Matthew Bell, Niklas Kruetten. Les Ligier JS P320 #11 d’Eurointernational (Andrea Dromedari, Cem Bolukbasi, Joey Anders) et #8 de Graff (Eric Trouillet, Sébastien Page, David Droux) montent également sur le podium. Les deux autos d’InterEuropol Competition sont 4e et 5e de la catégorie…

On a remis les choses à leur place chez AF Corse. Après un meeting de Barcelone non disputé pour cause de Covid pour nos deux Français, François Perrodo, Manu Collard et Alessio Rovera ont gagné cette 2e manche ELMS de la saison (488 GTE #88). Ils devancent deux autres Ferrari, la #55 de Spirit of Race (Duncan Cameron, Matthew Griffin, David Perel) et #80 d’Iron Lynx (Matteo Cressoni, Rino Mastronardi, Miguel Molina). La première Porsche 911 RSR-19 est 4e, la #93 de Michael Fassbender, Felipe Laser et Richard Lietz. L’Aston Martin Vantage #95est dernière des GTE et n’a jamais pesé sur la course…

Maintenant, les concurrents vont observer un peu moins de trois semaines de pause et se retrouveront pour la 3e course de la saison au Castellet (France) du 4 au 6 juin 2021 !