Red Bull Ring, Libres 2 : le meilleur temps pour Algarve Pro Racing avant les qualifs !

Le dernier entraiment avant les qualifications a eu lieu ce matin de 10 h à 11 h 30 sur le circuit du Red Bull Ring. Ferdinand Habsburg a signé le meilleur temps en 1’21”741 sur son Oreca 07 #24 d’Algarve Pro Racing.

Le pilote autrichien a devancé l’Aurus 01 #25 de G-Drive Racing ainsi que les Oreca 07 #22 de United Autosports, #21 de DragonSpeed et #32, la 2e auto de United Autosports. Comme hier lors des essais libres 1, les écarts sont faibles. Huit LMP2 se tiennent en moins d’une seconde. A noter que la #25 a terminé première des Pro Am.

Team Virage a été la plus en vue avec sa Ligier JS P320 #20. Cette auto a devancé les Ligier JS P320 #3 de United Autosports et #11 d’EuroInternational.

Du côté des GTE, on a pris les mêmes qu’hier ! Meilleur temps à nouveau pour Alessio Rovera qui a mis tout le monde d’accord sur sa Ferrari 488 GTE #88 AF Corse. Le pilote italien a devancé deux autres Ferrari, la #60 et la #80 d’Iron Lynx. Confirmation également que le tracé autrichien ne convient pas trop aux Porsche 911 RSR-19 qui sont 7e et 9e…

Place aux qualifications désormais à 14 h 50…