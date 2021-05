Red Bull Ring, Essais Collectifs 1 : Racing Team Turkey à l’aise sur piste humide

Des essais collectifs sont organisés aujourd’hui en vue des 4 Heures du Red Bull Ring. Lors de la première séance de trois heures qui s’est déroulée sur une piste très humide, l’Oreca 07 #34 de Racing Team Turkey a été la plus rapide des LMP2 et de la catégorie Pro Am en même temps. Logan Sargeant, le remplaçant d’Harry Tinknell retenu en IMSA, s’est montré le plus vite en 1:22.063.

Il a devancé l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing de 0.242 seconde ainsi que les Oreca 07 #30 de Duqueine Team, #22 de United Autosports et #65 de Panis Racing.

Laurents Horr sur la Duqueine M30-D08 #4 de DKR Engineering est la plus en vue des LMP3 ce matin devant les Ligier JS P320 #15 de RLR MSport et #7 de Nielsen Racing.

En GTE, Giorgio Sernagiotto a signé le meilleur temps au volant de la Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx. Les Ferrari #80 et #83 suivent, ce qui nous donne les trois 488 d’Iron Lynx aux trois premières places. Les deux Porsche 911 RSR de Proton Competition ferment la marche de la catégorie.

Les temps sont ICI

Les temps pilote par pilote sont ICI

La 2e séance débutera à 13 heures…