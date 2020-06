Rebellion Williams Esport remporte les 24H du Mans Virtuelles devant ByKolles !

L’histoire retiendra que les 24 Heures du Mans Virtuelles ont vu la victoire de l’ORECA 07/Rebellion Williams Esport de Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski et Kuba Brzezinski à l’issue des 371 tours de course. Le quatuor composé de deux pilotes réels et de deux gamers a rondement mené une épreuve neutralisée uniquement à deux reprises pour des soucis de serveur. Une belle prouesse technique d’ensemble. Pour la première fois depuis 1923, un drapeau rouge est venu interrompre les 24 Heures du Mans.

Rebellion Racing, bien aidé par la structure Williams Esport, a même failli décrocher le doublé grâce à Agustin Canapino, Jack Aitken, Michael Romanidis et Marc Gassner. La deuxième place a changé dans les 20 dernières minutes.

Jernej Simoncic, au volant d’une ORECA 07/ByKolles Burst Esport très à l’aise dans les parties sinueuses, a pris le dessus sur l’ORECA 07/Rebellion Williams Esport de Michael Romanidis.

Tom Dillmann, Esteban Guerrieri, Jernej Simoncic et Jesper Pedersen, qui se sont élancés depuis la pole, ont écopé d’une pénalité pour départ anticipé. Un problème technique a également ralenti la progression de la #4 qui a mis le feu au circuit sarthois durant 24 heures avec de très beaux relais des quatre pilotes. Il aura finalement manqué 17s sous le damier. La dernière marche du podium est donc revenue à l’ORECA 07/Rebellion Williams Esport #13 à 22.9s de la tête. Belle prestation de l’ORECA 07/2 Seas Motorsport qui termine au pied du podium.

Veloce Esports, première équipe virtuelle au classement, a terminé 5e du podium avec Jean-Eric Vergne, Pierre Gasly, Jarno Opmeer et Isaac Gillisen.

Très en verve en début de course jusqu’à un souci de connexion de Kelvin van der Linde, E-Team WRT peut être satisfait de sa 7e place. Pour ses débuts en simracing, TDS E Racing Motul a pris la 8e place grâce à Giedo van der Garden Larry ten Voorde, Alex Siebel et Dennis Jordan.

Dixième place pour l’ORECA 07/IDEC Sport de Paul-Loup Chatin, Richard Bradley, Franco Colapinto et Michi Hoyer, deux places devant l’ORECA 07/Panis Racing #31.

Le meilleur tour en course est revenu à l’ORECA 07/Jota Team Redline de Kevin Siggy en 3.24.054. Giedo van der Garde a été flashé à 329 km/h et Nick Tandy à 303 km/h.

En GTE, Porsche a fait parler la poudre en dominant quasiment de bout en bout. Sur le papier, l’équipage de la 911 RSR #93 de Nick Tandy, Ayhancan Güven, Joshua Rogers et Tommy Ostgaard semblait déjà au-dessus du lot. Le quatuor a réalisé la course parfaite. L’Aston Martin Vantage GTE #95 de Lasse Sorensen, Richard Westbrook, Nicki Thiim et Manuel Biancolilla, soit trois pilotes et un gamer, a pris la 2e place.

Troisième position pour la Corvette C7.R/R8G Esports de Mathias Beche, Daniel Juncadella, Erhan Jajovski et Risto Kappet. L’harponnage de Katherine Legge (ORECA 07/Richard Mille Racing) à l’entame de la 1ère chicane samedi soir a mis à mal les espoirs de victoire de la Corvette.

Rendez-vous en septembre pour les 24 Heures du Mans sur la piste !