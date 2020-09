Rebellion Racing fait sa parade avec Spark !

Bien que l’édition 2020 des 24 heures du Mans se déroulera sans public et donc sans la traditionnelle parade de pilotes du vendredi dans les rues du centre-ville, vous pourrez tout de même vous consoler avec les répliques au 1/43 des deux voitures qui ont permis aux pilotes de l’équipe Rebellion Racing de défiler devant le public venu en nombre lors de cette parade en 2019 !

Spark vous propose au 1/43e la Mercedes Benz 600 Pullman noire recouverte de “tâches” vertes, jaunes et roses très flashy (réf : S7951) qui emmenait l’équipage de la Rebellion R13 #1 (Bruno Senna – Andre Lotterer – Neel Jani) ainsi que la Cadillac Eldorado (réf : S7952) transportant Gustavo Menezes, Thomas Laurent et Nathanaël Berthon, le trio de la Rebellion R13 #3. La Cadillac étant pour sa part vêtue d’une robe blanche “tâchée” de vert, rose et jaune.Les autos reprenant donc les livrées des deux châssis Rebellion disputant la classique mancelle l’an dernier.Les pilotes sont également bien présents sur chacune des deux autos.

Les miniatures sont disponibles ici