Rd 3 : Frikadelli s’offre le doublé

Frikadelli Racing Team n’a pas fait les choses à moitié sur la Nordschleife aujourd’hui en allant chercher un doublé sur une course d’un format de 4 heures. Mathieu Jaminet et Earl Bamber ont remporté l’épreuve sur la Porsche 911 GT3 R #30 avec près de 10s d’avance sur la voiture soeur de Patrick Pilet et Maxime Martin.

Deux autres Porsche suivent au classement avec respectivement Falken Motorsports (Bachler/Ragginger) et Manthey Racing (Christensen/Kern). La BMW M6/ROWE Racing de Catsburg/Edwards/Yelloly complète le top 5.

Pour son retour sur la Nordschleife, la SCG 004C a pris la 21e place.

Le classement est ici