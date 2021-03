Rapprochement entre Hyundai et Forze Hydrogen Racing

Hyundai Motor s’associe à Forze Hydrogen Racing pour développer la technologie hydrogène en sport automobile. L’équipe d’étudiants de Forze Hydrogen pourra consulter les experts du Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC).

L’année en cours marque la première version de Forze IX avant la production d’une seconde version qui apportera la touche finale à la voiture. La finalité sera d’avoir la voiture à pile à combustible la plus rapide du monde. Forze IX doit atteindre la vitesse de 300 km/h pour un 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. Forze IX, qui pèse 1500 kg, sera dotée de deux systèmes de piles à combustible délivrant une puissance totale de 240 kW, d’un accumulateur avec une puissance de boost maximal de 600 kW et d’une transmission intégrale.

« Forze est une équipe épatante, composée de quelques-uns des plus brillants jeunes esprits et qui a fait ses preuves dans le domaine de l’utilisation de la mobilité par pile à combustible dans la compétition sur circuit », a déclaré Tyrone Johnson, chef du département du développement des véhicules au Hyundai Motor Europe Technical Center. « Hyundai est ravi de ce partenariat avec Forze. En nous appuyant sur notre position de leader en matière de mobilité par pile à combustible et sur la volonté de Forze d’amener l’hydrogène au niveau supérieur, nous allons repousser les limites de ce qui est possible en matière de développement de la compétition automobile zéro émission. »

L’équipe Forze Motorsport est composée de plus de 60 étudiants de la Technische Universiteit Delft (Université technique de Delft) aux Pays-Bas, issus de cursus d’études très variés. Ils travaillent durant un an, à temps plein ou à temps partiel, pour engranger de l’expérience au sein du team Forze et plus particulièrement dans le domaine de la technologie des piles à combustible à hydrogène.

Est-ce les premiers pas d’un investissement de Hyundai avant de viser lles 24 Heures du Mans ? L’avenir nous le dira…