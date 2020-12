Raffaele Marciello (AKKA-ASP) : “Je vis pour la course”

La monoplace ne sait certainement pas ce qu’elle a perdu en laissant Raffaele Marciello aux portes de la Formule 1, mais Mercedes-AMG sait ce que ça a rapporté de lui faire confiance depuis 2017 dans une Mercedes-AMG GT3. Âgé de 25 ans, l’Italien avait pourtant toutes les cartes en main pour rejoindre la catégorie reine. Il y a six ans quasiment jour pour jour, Lello était à Yas Marina dans le baquet d’une Ferrari F14 T où il décrochait le deuxième temps d’une session. Quelques jours plus tard, le pilote de la Ferrari Driver Academy était confirmé pilote de réserve Sauber F1 avant de se retrouver à pied un an plus tard. Son retour en GP2 Series en 2016 s’est traduit par une 4e place chez Russian Time. C’est décidé, il n’y aura pas de Formule 1 pour un Lello qui avait sans aucun doute sa place dans le peloton.

Mercedes-AMG lui offre la possibilité de rejoindre le programme GT3 et, dès ses débuts chez AKKA-ASP en 2017, Raffaele Marciello étonne par sa faculté d’adaptation et son calme. Dès 2018, il rafle le titre Blancpain GT Series pour le compte de l’écurie de Jérôme Policand. Cette année, Lello a été le stakhanoviste du paddock avec GruppeM, AKKA-ASP, GetSpeed Performance et Team HTP Winward. Si aucun titre n’a récompensé le natif de Zürich, il a bien aidé son coéquipier Timur Boguslavskiy à rafler la couronne GT World Challenge Europe Powered by AWS. Marciello fait partie du petit groupe de pilotes GT3 qui a quelque chose en plus.

« Même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur, ma vitesse a toujours été très bonne, donc je suis satisfait de ma saison, de mes performances et des équipes pour lesquelles j’ai roulé », a déclaré Raffaele Marciello à Endurance-Info. « Ce fut une longue saison avec 15 week-ends de course à suivre, donc c’était vraiment difficile. Je vis pour la course, j’ai apprécié chaque week-end et j’ai hâte de recommencer. »

Avec GetSpeed Performance aux 24H du Nürburgring

Depuis son arrivée en GT, Lello fait partie d’AKKA-ASP où il noué des liens d’amitié : « Chez AKKA-ASP, je me sens comme à la maison, je pense que c’est l’une des meilleures, sinon la meilleure équipe AMG et la meilleure écurie GT3. Je suis vraiment fier d’être avec eux, de travailler pour Jérôme et mon ingénieur Nico depuis 2017. »

Compétiteur au sens large du terme, Raffaele Marciello n’aime pas perdre et l’abandon aux Total 24 Heures de Spa laisse forcément des regrets, surtout après avoir décroché la pole position : « Chaque fois qu’on rencontre un problème durant une course, il y a de quoi être déçu. A Spa, c’est clair que c’était une grosse déception mais cela fait partie du jeu. Nous étions vraiment rapides et nous reviendrons l’année prochaine encore plus forts. Il y a de plus en plus de pilotes qui viennent de la monoplace en GT World Challenge Europe, ce qui fait que le niveau est de plus en plus relevé. »

La saison 2021 passera par un nouveau rôle de pilote Mercedes-AMG puisque son contrat vient d’être renouvelé. A Endurance-Info, on fait partie de ceux qui aimeraient voir Lello dans un prototype et pourquoi pas aux 24 Heures du Mans. « Maintenant, je suis avec Mercedes-AMG, donc je vais voir ce que l’avenir nous réserve », sourit l’Italien. « Pour 2021, le programme devrait être semblable à celui de cette année. Une chose est sûre, l’objectif sera de gagner. »

ADAC GT Masters avec Knaus Team HTP Winward (photo Gruppe C)

Durant la période sans compétition au printemps dernier, le pilote Mercedes-AMG a limé le bitume sur simulateur pour aller jusqu’à remporter les 24 Heures du Mans Virtuelles : « Je fais du sim racing pour m’amuser avec des amis. Je ne vois pas cela comme un entraînement même si on peut y avoir une petite aide. La sensation ne sera jamais comme une vraie voiture, mais elle est assez bonne pour en avoir un bon goût. »