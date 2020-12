Racing Team Nederland poursuit en WEC, Daytona au programme

Seule équipe néerlandaise à rouler en WEC, Racing Team Nederland sera à nouveau de la partie la saison prochaine sur la scène mondiale dans la catégorie LMP2. Frits van Eerd et Giedo van der Garde seront toujours associés dans le baquet de l’ORECA 07. Le seul changement concerne le troisième pilote où Job van Uitert remplace Nyck de Vries. Racing Team Nederland aura donc un équipage 100% néerlandais en LMP2 Pro-Am. Job van Uitert a déjà roulé à deux reprises pour l’écurie.

Racing Team Nederland continuera de faire confiance à TDS Racing pour les deux prochaines années. « Les résultats que nous avons obtenus avec TDS Racing parlent d’eux-mêmes », a déclaré Frits van Eerd. « Nous avons opté pour deux ans de plus, car il faut toujours regarder vers l’avenir. Nous avons de grandes ambitions avec Racing Team Nederland, Giedo et Job, ainsi que TDS. Ils savent maintenant que nous pouvons travailler ensemble dans les années à venir pour atteindre ces ambitions. Cela apporte stabilité et confiance. En 2021, nous participerons à nouveau au FIA WEC, mais ce n’est un secret pour personne qu’à l’avenir, nous aimerions également courir en IMSA. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous participerons aux 24 Heures de Daytona en janvier. »

Charles Milesi rejoint l’équipage pour les 24 Heures de Daytona. Le Français épaulera Giedo van der Garde, Frits van Eerd et Job van Uitert.

La livrée de l’ORECA 07 évolue pour la saison 2020 avec la présence d’un drapeau qui changera au gré des pays du championnat. Le bleu (rétroviseurs et aileron) fait partie des règles LMP2 en IMSA.