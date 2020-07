R-Motorsport se met en retrait du GT3 pour 2020

Sans programme DTM cette saison avec Aston Martin, R-Motorsport devait concentrer toutes ses forces sur le GT3 avec l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli et le GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Le team suisse était présent au Paul Ricard à l’occasion des essais officiels GT World Challenge Europe avec la ferme ambition de briller sur les circuits européens en 2020. Dès le début du confinement, le Dr Florian Kamelger, team principal de R-Motorsport, faisait passer un message comme quoi l’écurie suisse pourrait se mettre en veille dans l’attente de jours meilleurs. Une reprise possible en cours de saison 2020 était à l’étude sans toutefois aucune certitude.

Il n’en sera finalement rien puisque R-Motorsport sera bien absent des circuits cette saison en GT3. L’objectif est un retour en 2021.

Contacté par Endurance-Info, R-Motorpsort nous a confirmé l’information par la voix du Dr Florian Kamelger :

“À la suite de la pandémie de Covid-19, le conseil d’administration d’AF Racing Holding Group a décidé de ne pas participer aux courses GT3 et GT4 pour le reste de l’année et a plutôt fixé le cap pour une saison 2021 réussie. Nous n’avons pas pris cette décision à la légère. Cependant, cela n’a pas de sens du point de vue commercial de R-Universe de partir en course avec un programme non rentable et artificiellement raccourci avec un début de saison tardif qui pourrait même évoluer de manière imprévisible. En plus de cela, les restrictions d’accueil requises lors des événements de course nous empêchent d’offrir notre hospitalité R-Experience exclusive à nos clients et partenaires, ce qui est vital non seulement pour R-Motorsport mais pour les activités de l’ensemble de notre groupe d’entreprises sous le toit de la R-Universe. Quelle que soit la décision de ne pas courir cette saison, nous sommes déjà pleinement engagés dans notre programme en 2021 et au-delà.”

En mai dernier, l’organigramme de AF Racing, dont R-Motorsport est une branche au sein de R-Universe, a évolué avec l’arrivée de Thomas Mayer à sa tête. Mayer a officié chez Bombardier et Solaris, mais aussi Lotus F1 Team, Renault Sport F1 et Manor.

R-Motorsport avait signé ses pilotes en début d’année : Luca Ghiotto, Marvin Kirchhöfer, Tom Blomqvist, Jake Dennis, Daniel Juncadella, Ricky Collard, James Pull, Hugo de Sadeleer et Max Hofer. Trois Aston Martin Vantage GT3 devaient rouler cette saison.