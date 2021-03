R-Motorsport diffère son retour en piste en 2022

Il faudra finalement attendre 2022 pour revoir R-Motorsport sur les circuits. La situation sanitaire ne permet pas à l’équipe suisse de maintenir ses programmes GT3 et GT4. La saison 2020 avait déjà été compliquée pour la branche sport auto de AF Racing qui avait mis un terme prématurément à son programme sitôt les essais officiels GT World Challenge Europe terminés.

« Ce fut une décision extrêmement difficile pour nous de ne pas courir une année de plus », a déclaré le Dr Florian Kamelger dans un communiqué. « Cela n’a pas de sens d’un point de vue commercial de R-Universe de courir avec un programme de course non rentable avec tous les risques de la crise COVID-19 toujours en place. Cependant, comme nous nous attendons à ce que le programme européen de vaccination en cours rende possible des événements sportifs avec une participation générale des spectateurs et un accès pour nos invités sur les circuits l’année prochaine, nous planifions déjà notre programme pour 2022 et les années futures. »

Le directeur général de R-Motorsport a précisé que ce retrait des circuits concernait également le programme GT4 qui devait être en place en GT4 European Series avec Aston Martin.