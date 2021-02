Que retenir de la liste des engagés en European Le Mans Series ?

C’est tout simplement impressionnant ! Par les temps qui court aussi bien du point de vue de la Covid-19, mais aussi économique, l’European Le Mans Series peut se targuer de réunir 43 autos pour la saison 2021 ! Cela représente 31 équipes et 12 nations, la plus présente étant la Grande-Bretagne (11) …

LMP2

La catégorie reine de la série européenne réunira 16 voitures : 14 Oreca 07 et 2 Aurus 01, toutes désormais chaussées en pneus Goodyear ! On pourra regretter l’absence de diversité avec aucune Dallara P217 ou Ligier JS P217, mais la domination de la voiture varoise est telle que, si l’on veut gagner, il faut avoir une 07…

A tout seigneur, tout honneur : l’équipe tenante du titre, United Autosports, remettra sa couronne en jeu avec, à nouveau, deux voitures. La #22 a perdu son leader, Filipe Albuquerque, retenu par ses programmes WEC et IMSA. L’auto sera toujours pilotée par Phil Hanson (champion 2020) et il sera associé à Tom Gamble (champion LMP3 2020) et Jonathan Aberdein, ancien pilote Audi en DTM. Sur la #32, Job van Uitert (champion LMP3 2018) disputera sa deuxième saison avec cette équipe et aura Nico Jamin et Manuel Maldonado comme coéquipiers.

On pourra aussi compter sur le champion 2019, IDEC Sport : deux Oreca seront alignées dont la plus en vue sera la #28 de Paul-Loup Chatin, triple champion ELMS et récent vainqueur des 24 Heures de Daytona en LMP2, Paul Lafargue et l’ex-pilote officiel Porsche, Patrick Pilet.

Toujours du côté des anciens champions, G-Drive Racing sera à nouveau présente, mais cette fois-ci avec le support technique d‘Algarve Pro Racing. Roman Rusinov est le seul homme annoncé pour le moment sur la #26. D’ailleurs la structure portugaise aura trois voitures en charge, deux G-Drive Racing plus une autre sous son nom. On ne va pas manquer de travail dans le team !

Il faudra compter sur pas mal de prétendants également à la couronne. On peut citer Duqueine Engineering avec Tristan Gommendy, Rene Binder et le double champion ELMS, Memo Rojas, Panis Racing (#31 avec le trio Julien Canal / William Stevens / James Allen) ou encore le nouveau venu, l’écurie belge Team WRT qui aura dans ses rangs l’ancien pilote de F1 et WRC, Robert Kubica.

Sept engagés dans la toute nouvelle catégorie Pro/Am où chaque équipage doit inclure au moins un pilote Bronze : DragonSpeed USA, G-Drive Racing, IDEC Sport, Cool Racing (avec Nicolas Lapierre) et Graff. On note avec plaisir le retour d’Ultimate (les frères Lahaye et François Heriau) et l’arrivée de Racing Team Turkey, gérée par TF Sport, qui engagera Salih Yoluc et Charlie Eastwood. Ils pourront compter sur l’expérience du champion ELMS 2016, le rapide Harry Tincknell !

LMP3

Le plateau comptera 17 autos, mais on constate un certain déséquilibre avec 15 Ligier JS P320 contre seulement deux Duqueine M30-D08.

Les champions en titre, United Autosports, seront bien entendu présents avec, comme d’habitude, deux autos alignées dont l’une sera pilotée par le jeune français Edouard Cauhaupe (avec Wayne Boyd et Robert Wheldon). Nielsen Racing, Graff et Inter Europol Competition sont les autres structures à engager deux voitures !

Respectivement champions en 2019 et 2018, Eurointernational et RLR MSport aligneront une seule voiture chacun. La première sera pilotée par Andrea Dromedari et la seconde par Michael Benham et Alex Kapadia. On constate avec plaisir la passage de la Michelin Le Mans Cup à l’ELMS pour Cool Racing, Team Virage et l’écurie française MV2S Racing avec Christophe Cresp, Fabien Lavergne et Adrien Chila. A noter le retour de 1AIM Villorba Corse et le fait que BKH Motorsport sera à la fois présente en LMP2 et en LMP3 comme ce fut le cas l’an dernier.

Les deux Duqueine du plateau seront engagées par DKR Engineering (avec Laurents Hörr, champion en titre de la Michelin Le Mans Cup) et Racing Experience (pour les frères Gary et David Hauser).

LMGTE

On peinait à atteindre la dizaine de GTE depuis plusieurs saisons, mais ce sera chose faite en 2021 avec un plateau qui affiche sept Ferrari 488 GTE Evo, deux Porsche 911 RSR-19 et une Aston Martin Vantage. On note avec grand plaisir le retour du constructeur britannique qui va nous empêcher d’avoir droit à un énième duel Ferrari et Porsche !

Champion en titre, Proton Competition alignera deux Porsche 911 RSR. La #77 sera pilotée par Christian Ried, titré en 2020, et la #93 par l’acteur hollywoodien, Michael Fassbender.

Du côté Ferrari, l’équipe italienne Iron Lynx présentera trois F488 avec Claudio Schiavoni au volant de la #60, Matteo Cressoni sur la #80 et Rahel Frey aux commandes de la #83. Champion ELMS en 2017, JMW Motorsport sera à nouveau là avec Jody Fannin sur la Ferrari #66. Kessel Racing sera présente avec le pilote Wei Lu tout comme AF Corse pour le trio François Perrodo / Emmanuel Collard / Alessio Rovera (#88). Pour finir avec la marque italienne, un équipage 100 % britannique sur la #55 de Spirit of Race : le champion 2013 Matt Griffin, Duncan Cameron et Aaron Scott. Les trois hommes disputeront leur septième saison ensemble.

TF SPORT sera donc bien occupée car, en plus de la LMP2 de Racing Team Turkey, l’équipe de Tom Ferrier alignera la seule Aston Martin Vantage GTE du plateau. Elle sera confiée à John Hartshorne, Oliver Hancock et au pilote officiel, Ross Gunn !

Maintenant, rendez vous en Espagne pour les Tests officiels, puis la première manche à Barcelone le 18 avril si la situation sanitaire n’empire pas !