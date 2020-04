Spark et TrueScale : quatre nouveautés à prendre en compte

Endurance-Info vous présente aujourd’hui quatre autos qui méritent un focus.

A tout seigneur, tout honneur, nous commencerons donc par la détentrice de la pole position des 24 Heures du Mans qui se sont courues en juin dernier.

Voici donc en nouveauté l’Aston Martin Vantage GTE #95 qui s’est élancée en tête de ce formidable peloton des GTE. Modèle issu du catalogue Spark au 1/43e sous la référence “S7940”. La miniature est fidèlement reproduite, l’imposant diffuseur est bien présent, le vert un peu “fade” est lui aussi fidèle. Sans réelles surprises, les proportions générales sont bonnes, mais on sait faire les choses chez Spark. Ne lui manque que le son du V8 pour être parfaite. Pour la petite histoire, cette Vantage abandonnera et son trio de pilotes, Nicki Thiim, Marco Sorensen et Darren Turner n’aura pas la chance de franchir la ligne d’arrivée. (prix : 64,95e).

Place maintenant à la moins rapide des Ford GT LM / GTE-PRO en qualifications avec la #69 pilotée par Scott Dixon, Ryan Briscoe et Richard Westbrook. L’auto était engagée sous la bannière du Ford Chip Ganassi Team USA. (Réf Spark S7933). Cette Ford s’élancera en effet dernière des quatre Ford GTE-PRO présentes mais tirera son épingle du jeu en course en finissant cinquième de cette catégorie, un tour derrière la voiture soeur #67.Comme les trois autres américaines, cette Ford disposait d’une livrée historique. Celle-ci reprenant les couleurs de la Ford GT40 qui avait fini seconde de l’édition mancelle de 1966.Concernant la miniature, j’ai beau décortiquer les photos, tout est parfait. le diffuseur arrière, comme sur la Vantage présentée au dessus, est bien réalisé et montre à quel point ces autos sont “monstrueuses”… mais magnifiques ! La livrée est parfaite et les diverses petites antennes sont bien là. (prix : 64,95e).

Arrêtons nous maintenant sur les deux BMW M8 GTE (PRO) qui se sont élancées des 33e (#82) et 44e (#81) positions des dernières 24 Heures du Mans. Deux autos engagées officiellement sous la bannière BMW Team MTEK. Antonio Felix Da Costa, Augusto Farfus et Alexander Sims au volant de la #82 gagneront trois positions durant l’épreuve pour terminer trentièmes au général mais à sept tours du vainqueur en GTE-PRO.Sur la voiture soeur, la #81, le trio Martin Tomczyk, Nicki Catsburg et Philipp Eng finira dernier au classement à trente trois boucles de la Ferrari 488 qui s’est imposée dans la catégorie. Bien que ces miniatures n’aient pas forcément un attrait réel en fonction de leurs résultats, elles en ont tout de même un, c’est qu’on ne reverra plus ces superbes BMW M8 dans la Sarthe ni même en Europe, BMW ayant décidé de poursuivre uniquement dans le championnat IMSA avec ses GTE après cette édition mancelle de 2019. Ces deux miniatures sont présentées dans la gamme TrueScale sous les références TSM430487 pour la #81 et la TSM430488 pour la #82. (Chacun de ces deux modèles étant disponible au prix de 79.95e)

Direction les Etats Unis pour ce dernier modèle avec cette Cadillac DPI-V.R #31 engagée par le Whelen Engineering Racing et qui a franchi la ligne d’arrivée des 24 Heures de Daytona 2019 à la deuxième place. Le solide équipage composé de Pipo Derani, Eric Curran et Felipe Nasr finissant à seulement à 13.258s des vainqueurs après une course neutralisée à multiples reprises. (Réf Spark US070 / 64,95e / 300 exemplaires).