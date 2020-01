IMSA, Qualifications Roar : PR1/Mathiasen Motorsports et Lexus meilleurs temps

Deux séances qualificatives ont eu lieu ce jour, l’une pour les LMP2, l’autre pour les GTD. Elles n’ont pas d’incidence sur la grille définitive des 24 Heures de Daytona, elles servent juste à l’attribution des stands en vue de la course.

Du côté des LMP2, Ben Keating a été le plus rapide sur l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports en 1’38”056. Il devance quatre autre ORECA, la #81 d’Henrik Hedman qui échoue à 6 dixièmes, la #38 de Performance Tech Motorsports, la #8 de Tower Motorsport by Starworks et la #18 d’Era Motorsport.

Seuls les pilotes Bronze ont pris part à cette séance. La Riley Multimatic LMP2 #2 de Rick Ware Racing n’a pas de temps référence.

Frankie Montecalvo sur la Lexus RC-F GT3 #12 d’AIM Vasser Sullivan a signé le meilleur temps des GTD. Il devance quatre autos en moins de deux dixièmes : l’Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Matt McMurry), la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport (Robby Foley), la Lamborghini Huracan GT3 #47 Precision Performance Motorsports (Brandon Gdovic) et une autre Acura NSX GT3, la #57 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Trent Hidman). On trouve là quatre marques dans les cinq premiers et, mieux encore, six dans les sept premiers avec la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa et la Porsche 911 GT3-R #54 de Black Swan Racing.

A noter que Ben Keating a signé le 11e temps avec sa Mercedes-AMG GT3 #74 de Riley Motorsports, le pilote américain roulant dans les deux catégories !

Les chronos sont ICI.

Les chronos pilote par pilote sont ICI.

Les qualifications DPi et GTLM auront lieu demain…