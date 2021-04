Prologue : du petit bois en piste et un handicap à combler…

On attendait beaucoup de cette première confrontation de l’année en WEC à Spa-Francorchamps sur un circuit qui a pris la place de Sebring pour cause de crise sanitaire. Le tracé belge est aussi exigeant que l’est le floridien. Alors que faut-il retenir de ces deux journées d’essais ?

La première constatation est le nombre de sorties de piste avec des accidents qui ont laissé des traces dans les équipes. Par chance, tous les pilotes sont sortis indemnes, ce qui n’a pas été le cas des carrosseries. Entre Jota, Iron Lynx, Cetilar Racing, Team Project 1, TF Sport, Racing Team Nederland et D’station Racing, les équipes ont débuté la semaine avec beaucoup de travail.

L’autre constatation est d’ordre chronométrique. On attendait la confrontation entre les deux Toyota et l’Alpine. Finalement, on a eu une confrontation entre les Hypercars et les LMP2. Après deux journées d’essais, l’avantage est dans le camp LMP2 avec trois autos devant les Hypercars. Vous pourriez penser que Toyota et Alpine cachent leur jeu pour avoir une meilleure BOP. Quand l’équation comporte une BOP, il y a forcément une partie de cache-cache. Sauf que là on est loin du compte.

La mieux classée des Hypercars (Toyota #8) a concédé 0.501s à l’Aurus 01/G-Drive Racing. Plus de 200 tours ont été bouclés par le trio de la #8 contre 85 tours à la #7 qui a connu des problèmes électriques le lundi. Les trois pilotes ont pu rouler aujourd’hui avec comme seule alerte un contact avec une GTE. Pour l’Alpine A480/Alpine Elf Endurance Team, rien à signaler côté fiabilité mais là aussi on a terminé derrière les LMP2 de pointe pour l’équipage de la #36.

Voir des LMP2 en haut de la hiérarchie peut prêter à confusion pour les non initiés ou ceux qui suivent la discipline de loin. On peut assimiler ces chronos du Prologue à une mise en route d’une nouvelle catégorie. Les autos sont lourdes, la BOP est récente pour tout le monde. La BOP en place au Prologue n’est pas une fin en soi. Il faut juste rectifier la barre.

On va donc attendre avant de dresser un bilan. Comme dans toute BOP, il est possible de faire des ajustements avant la course. Toyota et Alpine ne vont pas gagner 5 secondes en un claquement de doigt. Peugeot, Ferrari et Glickenhaus regardent à coup sûr d’un oeil intéressé ce qui se passe ce week-end en Belgique.