Présent et avenir de GetSpeed Performance avec Adam Osieka

Pour sa première saison en tant qu’équipe officielle Mercedes-AMG Team, GetSpeed Performance était en lice pour rafler les 24 Heures du Nürburgring au général et en Pro-Am. L’écurie allemande, emmenée par Adam Osieka, a multiplié les championnats cette année avec le plus souvent de beaux résultats. La saison 2020 a permis à GetSpeed Performance de franchir une nouvelle étape. 2021 doit faire dans la continuité avec déjà deux Mercedes-AMG GT3 annoncées en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Adam Osieka dresse le bilan de l’année écoulée et parle des plans 2021.

Quel est votre regard sur la saison 2020 ?

« La pandémie a déterminé une grande partie de nos vies, même en sport automobile. 2020 a été une année difficile, non seulement pour GetSpeed, mais pour un grand nombre d’équipes notamment en raison du confinement en mars. En théorie, la saison de sport automobile aurait dû débuter à ce stade, mais nous avons été condamnés à attendre des mois. Quand les premières courses ont débuté en juin, nous étions très soulagés. Il y a eu des restrictions et des changements, mais nous avons finalement pu courir. Après tout, c’est notre travail. »

Et sur le plan sportif ?

« Nous n’allons pas oublier de sitôt cette saison 2020. Nous avons connu un franc succès. C’était notre première fois sur la Nordschleife en tant qu’équipe officielle Mercedes-AMG et nous avons fait ce qu’il fallait avec deux podiums et une pole en Nürburgring Endurance Series. Sur le moment fort de la saison, les 24 Heures du Nürburgring, nous avons marqué les esprits sur la première moitié de course en nous battant pour la tête et mené la course durant six heures. Dans des conditions presque surréalistes durant la nuit, peu de temps avant que la course ne soit interrompue, nous avons malheureusement eu un accident. Nous avons finalement pris la 3e place avec notre auto Pro-Am. Dans l’ensemble, l’effort d’équipe était bon. »

GetSpeed a aussi brillé dans d’autres championnats…

« En International GT Open, nous avons remporté le championnat Am avec Jens Liebhauser et Florian Scholze. Le succès a été au rendez-vous tout au long de la saison. Nous avons remporté sept courses sur dix et monté sur le podium à neuf reprises. C’était quasiment parfait. Ce succès est également le résultat de notre programme de coaching dans lequel nous avons emmené des pilotes amateurs vers le succès. Nous avons pu aussi montrer de quoi nous sommes capables en GT World Challenge Europe dès notre première saison avec une 7e place sur 47 GT3 au Nürburgring. »

Quels sont les plans 2021 ?

« Nous continuerons sur la voie de ces deux dernières années. D’une part, nous nous considérons comme une équipe performante capable de survivre et de s’affirmer sur la scène internationale. Nous le ferons à nouveau sur la Nordschleife avec un accent mis sur les 24 Heures. Nous prévoyons aussi de participer à l’ADAC GT Masters. D’autre part, nous voulons continuer à offrir aux pilotes amateurs ambitieux une plateforme réussie. L’écurie fera rouler deux GT3 en GT World Challenge Europe, une en Pro-Am, une en Silver. Nous recherchons le dernier candidat pour rouler. De plus, nous prévoyons de participer au “GT Rebellion Series”, la nouvelle série pour les Am de SRO. »

Quand débutera la saison 2021 de GetSpeed ?

« Nous irons rouler en février dans le sud de l’Europe. C’est là que notre programme d’essais commencera, à savoir Barcelone, Portimão et Paul Ricard. Nous devons aussi prendre une décision quant à notre équipage Silver en GT World Challenge Europe. Un programme junior doit aussi voir le jour au Nürburgring. Le package comprendra une participation aux 24 Heures du Nürburgring ainsi que deux tests exclusifs, les courses du championnat et la course qualificative en guise de préparation. Tout cela sera mis en place avec deux pilotes officiels Mercedes-AMG. Il nous faut encore prendre une décision quant au pilote final. »