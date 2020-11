Présent et avenir de BMW Motorsport North America avec Victor Leleu (part 2)

Deuxième partie de l’entretien avec Victor Leleu, motorsport manager de BMW North America (la première partie est à lire ici).

La catégorie GT3 va voir sous peu l’arrivée de nouvelles règles et BMW est en pointe sur le sujet. Un avantage ?

“BMW aura une nouvelle auto en 2022 avec la M4 GT3. La M6 GT3 a encore de beaux restes comme l’a encore montré cette saison Turner Motorsport en IMSA. Le team de Will Turner est le plus ancien dans le giron BMW dans le monde après Schnitzer. Ils ont toujours gagné au minimum une course chaque année depuis 2016.”

Pour 2022, on parle de plus en plus de GTD Pro et GTD Pro-Am. Quel est votre avis sur la question ?

“Avoir du GTD Pro et Pro-Am est la solution la plus simple. On peut voir qu’il y a beaucoup de GT3 sur le territoire américain. Diviser la catégorie GTD en deux est selon moi quelque chose de judicieux. Cela permettrait aussi de remotiver les équipes qui ont des GT3. La grille GTD a elle aussi tendance à se réduire en IMSA, mais aussi en GT World Challenge America. En revanche, nous sommes pleinement satisfaits de l’engagement de nos clients en GT4 dans cette période si difficile.”

Vous êtes inquiet sur l’avenir du motorsport thermique chez BMW ?

“Markus (Flasch) est à la tête de M depuis maintenant deux ans et la philosophie a toujours d’aller vers le sport automobile. Cette direction reste la même maintenant qu’il dirige BMW Motorsport. J’en profite pour remercier Jens (Marquardt) pour tout le travail accompli à la tête de BMW Motorsport. Il a été un vrai ambassadeur et un fervent défenseur des courses aux Etats-Unis, aussi bien avec la M3 que la Z4, la M6 ou la M8. C’était un réel plaisir de pouvoir collaborer avec lui avec la mise en place d’une base de travail solide au sein d’un groupe cosmopolite très compétent à Munich.”

Vous sentez un changement général des mentalités aux Etats-Unis ?

“Les Etats-Unis demeurent le marché numéro 1 de la performance. L’avenir du moteur à combustion sera plus long ici qu’en Europe ou en Asie. La Formula E a quelque chose à montrer, mais c’est plus dur de faire migrer un fan de sport auto. La Formule E s’adresse à un public différent. Pour BMW, le challenge est de s’adresser aux deux. Nous sommes sur un marché un peu particulier. La marque M a de grosses ambitions dans les années à venir. Pour nous, la priorité est déjà de finaliser 2021.”

Parle-t-on de LMDh chez BMW avec un produit mondial ?

“Comme toujours, BMW a un oeil sur tout ce qui se passe. 2021 sera déjà une année de transition pour BMW dans l’attente de l’arrivée de la M4 GT3. On espère que ce sera un avantage d’être la première marque à proposer une nouvelle GT3. Notre base de clients est satisfaite.”

L’IMSA parle de réduction des coûts ?

“L’IMSA veut réduire les coûts avec, notamment, une réduction du temps passé sur les meetings pour passer à deux jours au lieu de trois. Le temps, c’est de l’argent. Cela rendra les week-ends plus chargés, mais tout le monde sera logé à la même enseigne.”

Un mot sur Bill Auberlen qui semble rajeunir avec le temps (il détient le record du nombre de victoires en IMSA, lire ICI)…

“Malgré son immense expérience, Bill est toujours à la recherche de l’amélioration. Il ne rechigne pas devant l’effort et le challenge. Il continue de travailler pour être devant les jeunes. Je pense qu’il aura 25 ans en 2021 (rire). Il gagne sa 61e course pour remporter la 62e dès le lendemain à VIR. Je ne sais pas où il va s’arrêter. C’est un plaisir et un bonheur de travailler avec lui et de l’avoir chez BMW.”