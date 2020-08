Bill Auberlen est devenu la Légende de l’IMSA

Bill Auberlen a salué sa victoire au Michelin GT Challenge sur le circuit de Virginia International Raceway comme la meilleure de sa carrière. Pas surprenant quand on sait que ce succès permet au vétéran de BMW d’entrer dans l’histoire en devenant le recordman des victoires en IMSA. Il a en effet remporté sa 61e course, cette fois-ci en catégorie GTD au volant de la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport aux côtés de Robby Foley.

Le pilote de 51 ans a enfin “cassé” son égalité avec Scott Pruett en tant que pilote le plus titré de l’histoire de la série depuis sa première victoire en 1993 lors d’une course IMSA-Super GT sans points au Fuji Speedway au Japon et sa première obtenue sur le sol américain à Road America à Elkhart Lake en juillet 1993.

Bill Auberlen est surtout pilote bien connu aux Etats-Unis puisqu’il y a fait presque toute sa carrière. Né le 12 octobre 1968 à Redondo Beach, en Californie. il a débuté sa carrière dans les années 1970 en motocross et a rejoint l’IMSA GTU en 1987. Il a roulé en IMSA, en Grand Am et en American Le Mans Series pour le compte de Panoz et surtout de BMW. Ces dernières années, on a pu le voir en GTLM de 2014 à 2017 et en GTD jusqu’à maintenant.

Son palmarès est assez impressionnant. Il a notamment remporté les 24 Heures de Daytona à deux reprises (1997 et 1998) à chaque fois en catégorie GTS-3 sur une BMW M3, trois fois les 12 Heures de Sebring (1995, 1997, 1998 toujours en GTS-3) et Petit Le Mans en 2001 cette fois-ci en GT.

Il a été sacré champion IMSA à trois reprises en GTS-3 en 1997 (IMSA GT), en GT en 2002 et en SGS en 2004 (Rolex Sports Car Series). Il a aussi été champion dans la catégorie TC en 2003 et 2004 en Speed World Challenge Touring Car Championship au volant d’une BMW 325i de Turner Motorsport.

Ce 61e succès en IMSA couronne donc une carrière des plus remplies. “C’est incroyable”, a déclaré Bill Auberlen après la course samedi. “J’ai dit que la plus belle victoire de ma carrière était celle de Petit Le Mans l’année dernière (lorsqu’il est arrivé à égalité avec Scott Pruett), mais je pense que celle-ci doit être la meilleure. Je tiens à remercier BMW, ils m’ont donné une “maison” ainsi que l’opportunité de gagner des courses dans n’importe quelle voiture qu’ils m’ont confiée. Que ce soit la E36, la E46, la Z4, la V12 LMR, la M6 LM, la McLaren F1 GTR, la M6 GTLM/GTD. Faire partie d’un constructeur aussi incroyable que BMW a été un honneur pour moi. Maintenant que je n’ai plus ce poids sur le dos (sa 61e victoire, ndlr), je peux me concentrer sur cette saison et essayer de gagner ce championnat.” Grâce à leur victoire à VIRginia, Robby Foley et Bill Auberlen sont 5e avec 107 points, soit à 8 longueurs des leaders !

Laguna Seca @Lister 2015

Comme il l’a signalé, la majorité de ses victoires ont été remportées avec des BMW au cours de ses 30 années de carrière. Son lien avec la marque allemande est fort à tel point qu’en novembre 2017, Bill Auberlen a été nommé ambassadeur de la marque bavaroise. “Bill a fait partie intégrante de notre équipe de sport automobile au fil des ans et nous ne pouvons pas être plus heureux pour lui d’avoir atteint ce record. Il n’y a personne de mieux”, a déclaré Victor Leleu, directeur de BMW North America Motorsport.

VIRginia 2020 @Turner Motorsport

Le public européen le connait peu, mais il est pourtant venu plusieurs fois en France. Il a en effet disputé cinq fois les 24 Heures du Mans de 1998 à 2013. La première année, c’était pour le compte de l’équipe EMKA Racing qui engageait une McLaren F1 GTR “queue longue” (à moteur BMW) en catégorie GT1 aux 24 Heures du Mans (en association avec Gulf Team Davidoff). Il faisait cause commune avec Steve O’Rourke (manager du groupe Pink Floyd de 1968 jusqu’à sa mort en 2003) et Tim Sugden. La voiture fit une superbe course et termina 4e au classement général, seulement devancée par les deux Porsche 911 GT1 (#26 et #25) et la Nissan R390 GT1 #32.

L’année suivante, il est sur une machine allemande, une BMW V12 LM. Cette auto est engagée en LMP par Price + Bscher et l’Américain est associé à Thomas Bscher et Steve Soper. Là encore, l’équipagee fait une superbe course et termine 5ème.

@Photo 24 Heures du Mans / ACO D.R

Comme il roule pour Panoz en American Le Mans Series, Bill Auberlen pilote la LMP-1 Evo en 2002 aux 24 Heures du Mans en catégorie LMP900. Il fait équipe avec David Donohue et Gunnar Jeannette. Il enregistre son premier abandon en Sarthe lorsqu’à la 19ème heure sur une casse moteur après 241 tours…

@Photo 24 Heures du Mans / ACO D.R

Il revient trois ans plus tard, mais en catégorie GT2. Il pilote une Panoz Esperante GT-LM alignée par Panoz Motorsports. Il est associé à Robin Liddell et Scott Maxwell. De nouveau, il enregistre un abandon à 18 h 35 sur surchauffe moteur.

En 2013, Bill Auberlen dispute sa dernière édition des 24 Heures du Mans. Cette fois-ci, il roule en GTE Pro sur une Aston Martin Vantage V8 engagée par Aston Martin Racing. Il forme un bel équipage avec Paul Dalla Lana et Pedro Lamy, mais les trois hommes doivent abandonner à 8 h 53 sur panne moteur.

Bill Auberlen est de nouveau en lice pour un nouveau titre aux Etats-Unis en catégorie GTD cette fois-ci, classe où il n’a jamais été champion. Qui sait où le Californien s’arrêtera…