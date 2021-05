Près de 80 Ligier en piste le week-end dernier !

On ne s’ennuie jamais chez Ligier Automotive. Le week-end dernier, près de 80 Ligier étaient présentes sur les différents circuits du monde entier, principalement sur deux continents : l’Europe et l’Amérique.

Trois compétitions étaient concernées : l’ELMS et la Ligier European Series en Europe (Autriche) avec la catégorie LMP3 et aux Etats-Unis à Mid-Ohio et Road America. Voici le décompte des 78 Ligier en activité samedi et dimanche :

11 Ligier JS2 R et Ligier JS P4 (Ligier European Series – Red Bull Ring)

14 Ligier JS P320 en LMP3 (European Le Mans Series – 4 Heures du Red Bull Ring)

6 Ligier JS P320 en LMP3 (IMSA WeatherTech SportsCar Championship – Mid-Ohio)

6 Ligier JS P320 + 1 Ligier JS P3 (IMSA Prototype Challenge – Mid-Ohio)

11 Ligier JS F3 (FR Americas – Road America)

27 Ligier JS F4 (F4 U.S. Championship – Road America)

Un vrai défi pour tout le monde que ce soit la partie technique, support client et communication. Et encore, la Michelin Le Mans Cup était au “repos” ce week-end sinon on aurait eu 18 JS P320 de plus ce qui aurait porté le nombre à 96 ! Mais, déjà 78 est certainement un record pour Ligier Automotive !

Le week-end s’est fini par plusieurs victoires, en plus d’un podium 100% Ligier en Autriche : celle de COOL Racing en ELMS sur la JS P320 #19 (Nicolas Maulini, Matthew Bell, Niklas Kruetten) et de la #74 de Riley Motorsports (Felipe Fraga et Gar Robinson) en IMSA. En IMSA Prototype Challenge, deux Ligier JS P320 sont montées sur le podium (2e et 3e). Un bon week-end donc !