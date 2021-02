Portimao et Spa se dérouleront à huis clos

D’après le site du WEC :

Les deux premières manches du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) 2021, prévues à Portimão (Portugal) et Spa-Francorchamps (Belgique), se dérouleront à huis clos.

Dans le respect des directives des autorités de santé publique, et compte tenu des incertitudes concernant l’évolution de l’actuelle pandémie de COVID-19, le WEC et les organisateurs des deux pays concernés ont décidé de disputer ces deux premières épreuves à huis clos. Cette décision a également été prise en concertation avec l’ACO et la FIA.

Protéger la santé des concurrents, partenaires et spectateurs reste la priorité absolue du WEC. Les fans pourront bien sûr suivre la course en toute sécurité depuis leur domicile. Le nombre de médias autorisés à couvrir ces deux épreuves sera limité.

Frédéric Lequien, Directeur Général du WEC : « Compte tenu des contraintes permanentes liées à la COVID-19 et suite aux conseils des autorités portugaises et belges, nous avons décidé de disputer à huis clos les deux premières courses de cette saison 9. Malheureusement, trop d’incertitudes demeurent en termes de santé publique. Nous souhaitons remercier chacun pour le soutien indéfectible apporté et nous proposerons de partager ces évènements sportifs avec les fans nous suivant à la maison via notre application officielle, nos réseaux sociaux et nos diffuseurs TV. »

Les 30 et 31 mars, Portimão accueillera les essais d’avant-saison, le Prologue, puis la première course de la Saison 9 du 2 au 4 avril. Les TOTAL 6 Heures de Spa-Francorchamps auront lieu du 29 avril au 1er mai.